- Die Ukraine hat erneut russische Ölanlagen an der Ostsee bei St. Petersburg mit Drohnen angegriffen. Präsident Wolodimir Selenski bestätigt dies auf X.
- Weiter hat die Ukraine russische Meldungen über eine angebliche Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Kostjantyniwka im Osten des Landes dementiert.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die Marinestreitkräfte für militärische Erfolge beim Kampf gegen Russland auf dem Schwarzen Meer gelobt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Toter bei ukrainischem Angriff auf die Krim
- Polnischer Streit wegen Patriot-Raketen für die Ukraine
- Trump hat mit Putin telefoniert
- Selenski lobt Erfolge der ukrainischen Marine
- Kreml lehnt Gesprächsangebot Selenskis in Kostjantyniwka ab
- Putin reagiert auf Engpässe bei Kraftstoffangebot
- Auch Selenski weist Einnahme von Kostjantyniwka zurück
- Bundeskanzler Merz sichert Selenski per Telefon Unterstützung zu
- Russischer Drohnenangriff auf Gasförderungsanlage
- Ukraine dementiert Einnahme von Kostjantyniwka
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF