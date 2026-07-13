- Die Ukraine hat zwei Warenlager eines Online-Händlers in Russland mit Drohnen angegriffen. Dabei wurden mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende verletzt.
- Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenski wurden die Lager für die Lieferung sanktionierter Teile verwendet.
- Ihor Klymenko soll neu alle Sicherheits- und Verteidigungsaufgaben koordinieren. Proteste in Kiew fordern die Rückkehr von Fedorow.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Aktualisierte Todeszahl nach ukrainischen Drohnenangriffen
- Selenski: Zwei wichtige Logistikzentren in Russland attackiert
- Ein Todesopfer bei russischem Angriff auf Hafen von Odessa
- Ukrainische Gegenangriffe: Tote und Verletzte in Russland
- Russland: Ukrainischer Drohnenangriff tötet mehrere Personen
- Tausende protestieren in Kiew gegen Entlassung von Fedorow
- Besatzungsbehörden: Tote nach ukrainischem Drohnenangriff
- Mindestens sieben Tote bei Angriffen in Ukraine und Russland
- Selenski ernennt Klymenko zum Sicherheitsratschef
- Euroclear verliert Berufung gegen russisches Urteil
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF