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Krieg in der Ukraine Ukrainische Drohnenangriffe auf Logistikzentren in Russland

Autor: 

13.07.2026, 06:03

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Themen in diesem Newsticker

  • Aktualisierte Todeszahl nach ukrainischen Drohnenangriffen
  • Selenski: Zwei wichtige Logistikzentren in Russland attackiert
  • Ein Todesopfer bei russischem Angriff auf Hafen von Odessa
  • Ukrainische Gegenangriffe: Tote und Verletzte in Russland
  • Russland: Ukrainischer Drohnenangriff tötet mehrere Personen
  • Tausende protestieren in Kiew gegen Entlassung von Fedorow
  • Besatzungsbehörden: Tote nach ukrainischem Drohnenangriff
  • Mindestens sieben Tote bei Angriffen in Ukraine und Russland
  • Selenski ernennt Klymenko zum Sicherheitsratschef
  • Euroclear verliert Berufung gegen russisches Urteil

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.7.2026, 12:45 Uhr

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