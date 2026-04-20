- Nächtliche russische Angriffe haben mehrere Städte in der Ukraine getroffen. Aus Charkiw und Dnipro wird von schweren Explosionen berichtet.
- Russlands Bruttoinlandsprodukt ist in den ersten zwei Monaten um 1.8 Prozent gesunken, während nahezu alle Wirtschaftssektoren Rückgänge verzeichnen.
- Nach der Abwahl des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán soll schnell die erste Runde von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine gestartet werden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland berichtet von 127 abgefangenen ukrainischen Drohnen
- Ukraine meldet Abschuss von 580 feindlichen Drohnen
- Rumänien meldet erstmals Sachschäden durch Drohnentrümmer
- Ukrainische Städte unter schwerem russischem Beschuss
- Ukraine: Tote nach russischem Angriff im Gebiet Cherson
- Selenski vertieft Sicherheitskooperation mit Saudi-Arabien
- Putin hält sich Teilnahme an G-20-Treffen in Miami offen
- Merz schlägt engere Anbindung der Ukraine an EU vor
- Russland und die Ukraine tauschen 193 Kriegsgefangene aus
- Merz lehnt höhere EU-Verschuldung ab
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF