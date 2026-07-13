- Die grosse russische Ölraffinerie in Salawat, 1400 km von der eigentlichen Front entfernt, ist durch Trümmer ukrainischer Drohnen beschädigt worden.
- Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und sechs weitere europäische Staaten haben mit der Ukraine den Aufbau einer Koalition für eine integrierte Raketenabwehr vereinbart.
- Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte schon für die nächsten Monate gemeinsame Manöver der «Koalition der Willigen» in den Nachbarländern der Ukraine an.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
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Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF