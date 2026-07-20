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Krieg in der Ukraine Ukrainischer Armeechef meldet sich in Führungsstreit zu Wort

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Themen in diesem Newsticker

  • Ukraine: Armeechef Syrskyj meldet sich in Führungsstreit zu Wort
  • Vier Inder bei russischem Angriff auf Schiff bei Odessa getötet
  • Behörden: Drei Tote bei russischem Angriff auf Odessa
  • Russland: Fünf Zivilisten bei Drohnenangriff getötet
  • Ukraine: Tote nach russischen Angriffen in der Südostukraine
  • Kreml begrüsst mögliches Treffen zwischen Rubio und Lawrow
  • Ukraine: Zehn Tote nach Angriff auf Frachtschiff bei Odessa
  • Putin dankt Nordkorea für Unterstützung im Ukraine-Krieg
  • Russischer Angriff zerstört Lager mit 250'000 Büchern in Kiew
  • Russland: Über 400 Drohnenangriffe auf Region Moskau gemeldet

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 19.7.2026, 19:30 Uhr

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