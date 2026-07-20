- In der Nacht auf Montag wurden laut russischen Berichten über 400 ukrainische Drohnen auf die Region Moskau abgefeuert.
- Zuvor hatte Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Dutzenden ballistischen Raketen beschossen.
- Bei einem russischen Angriff auf ein Buchlager in Kiew wurden laut Berichten fast 250'000 Bücher zerstört.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine: Armeechef Syrskyj meldet sich in Führungsstreit zu Wort
- Vier Inder bei russischem Angriff auf Schiff bei Odessa getötet
- Behörden: Drei Tote bei russischem Angriff auf Odessa
- Russland: Fünf Zivilisten bei Drohnenangriff getötet
- Ukraine: Tote nach russischen Angriffen in der Südostukraine
- Kreml begrüsst mögliches Treffen zwischen Rubio und Lawrow
- Ukraine: Zehn Tote nach Angriff auf Frachtschiff bei Odessa
- Putin dankt Nordkorea für Unterstützung im Ukraine-Krieg
- Russischer Angriff zerstört Lager mit 250'000 Büchern in Kiew
- Russland: Über 400 Drohnenangriffe auf Region Moskau gemeldet
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF