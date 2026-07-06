- Nach UNO-Angaben haben russische Angriffe im Juni in der Ukraine mindestens 265 Tote und 1816 Verletzte gefordert – ein Höchststand seit Kriegsbeginn.
- Kiew hat nach eigenen Angaben bislang keine Belege für eine Verwicklung staatlicher ukrainischer Stellen in die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines 2022 gefunden. Für die deutsche Justiz führen indes die Spuren in die Ukraine.
- Die USA wollen der Ukraine gestatten, Patriot-Luftabwehrraketen in Lizenz herzustellen. Das erklärte US-Präsident Donald Trump am Nato-Gipfel in der Türkei.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- UNO meldet Rekordzahlen ziviler Opfer in der Ukraine
- Russische Saratow-Raffinerie stoppt nach Drohnenangriff Betrieb
- Kreml kritisiert Trump: Keine friedliche Lösung durch Eskalation
- Spionageaffäre: Rom weist zwei russische Diplomaten aus
- Ukraine: Keine Hinweise für Beteiligung an Nord-Stream-Anschlägen
- Zwölf russische Tanker im Asowschen Meer angegriffen
- Melnyk: Trumps Patriot-Zusicherung hat grosse Signalwirkung
- Erneut Ölanlagen in Russland unter Beschuss
- Nato-Chef Rutte: Streit mit Trump zeigt demokratische Stärke
- Tote nach russischem Raketenschlag auf Odessa
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF