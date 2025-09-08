- Die Nato beginnt zum Schutz ihrer Ostflanke mit dem Militäreinsatz «Eastern Sentry». Dies, weil Russland den Luftraum des Nato-Bündnisgebietes mutmasslich vorsätzlich mehrmals verletzt hat.
- Nach Monaten harter Kämpfe hat die Ukraine in derRegion Sumy im Nordosten einen russischen Vorstoss gestoppt, teilt Präsident Selenski mit.
- Russland und Belarus haben ihre gemeinsame Militärübung «Sapad-2025» begonnen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
