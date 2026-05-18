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Krieg in der Ukraine USA lockern erneut Sanktionen auf russisches Öl

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18.05.2026, 06:43

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Themen in diesem Newsticker

  • Selenski hebt Erfolge ukrainischer Drohnenangriffe hervor
  • USA verlängern Ausnahmeregelung für russisches Öl
  • Ukraine kritisiert Atomwaffenübung in Belarus
  • Selenski: Moskau will über US-Firmen Krim-Getreide exportieren
  • Abgestürzte Drohne in Litauen hatte Sprengsatz
  • Ukraine: Auch Frachter unter Flagge Panamas von Drohne getroffen
  • Ex-Präsidialamtschef Jermak gegen Kaution auf freiem Fuss
  • Belarus: Militärübung mit russischen Atomwaffen
  • Russische Drohne trifft chinesischen Frachter vor Odessa
  • Russland greift Ukraine in der Nacht mit 524 Drohnen an

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 17.5.2026, 19:30 Uhr

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