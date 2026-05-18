- Das US-Finanzministerium verlängert die Ausnahme von Sanktionen gegen auf dem Seeweg transportiertes russisches Öl um weitere 30 Tage.
- Laut der ukrainischen Marine hat eine russische Drohne ein chinesisches Frachtschiff bei Odessa getroffen. Verletzte gab es keine.
- Russland hat in der Nacht Städte in der Ukraine angegriffen. Betroffen waren etwa Odessa oder Dnipro.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski hebt Erfolge ukrainischer Drohnenangriffe hervor
- USA verlängern Ausnahmeregelung für russisches Öl
- Ukraine kritisiert Atomwaffenübung in Belarus
- Selenski: Moskau will über US-Firmen Krim-Getreide exportieren
- Abgestürzte Drohne in Litauen hatte Sprengsatz
- Ukraine: Auch Frachter unter Flagge Panamas von Drohne getroffen
- Ex-Präsidialamtschef Jermak gegen Kaution auf freiem Fuss
- Belarus: Militärübung mit russischen Atomwaffen
- Russische Drohne trifft chinesischen Frachter vor Odessa
- Russland greift Ukraine in der Nacht mit 524 Drohnen an
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF