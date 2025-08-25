 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine USA wollen Ukraine 3400 Raketen liefern

  • Zahl der Toten nach Angriff auf Kiew steigt auf mindestens 23
  • US-Regierung genehmigt Waffenverkauf an Ukraine
  • Selenski: Putins Angriff trifft die ganze Welt
  • Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew
  • Aussen- und Verteidigungsminister beraten am Freitag in Dänemark
  • Trump verurteilt russische Angriffe auf Kiew scharf
  • Merz sieht kein Treffen zwischen Putin und Selenski
  • Russisches Ölterminal Ust-Luga arbeitet mit halber Kapazität
  • Ungarn belegt Kiewer Drohnentruppenchef mit Einreiseverbot
  • Bericht zu Drohnen über Deutschland: Pistorius nicht überrascht

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Tagesschau, 28.8.2025, 19:30 Uhr

