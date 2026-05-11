- Der enge Vertraute von Wolodimir Selenski, Andrij Jermak, ist wegen Geldwäschevorwürfen verhaftet worden. Die Kaution liegt bei über drei Millionen US-Dollar.
- Russland feuert 675 Drohnen und 56 Raketen auf die Ukraine. Die Luftabwehr kann den Grossteil abwehren, doch es gibt Tote und Verletzte.
- Die Ukraine setzt bei dem Wettrüsten in der Nutzung Künstlicher Intelligenz auf dem Schlachtfeld auf Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Palantir.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Nato-Übung auf Gotland simuliert Verteidigung gegen Russland
- Ukrainischer Ex-Präsidialamtschef Jermak in Untersuchungshaft
- Russland feuert über 1500 Drohnen auf die Ukraine
- Selenski hofft auf Trumps Einfluss auf China
- Russland startet massiven Luftangriff auf die Ukraine
- Erneute Angriffe auf die Ukraine
- Ukraine erwartet weitere schwere Luftangriffe Russlands
- Putin schickt neue Gouverneure in Grenzregionen zur Ukraine
- Moskau schränkt Veröffentlichung von Bildern nach Angriffen ein
- Ungarn bestellt russischen Botschafter ein
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF