- Einen Tag vor dem Nato-Gipfel in der Türkei hat Russland die nächste schwere Angriffswelle auf ukrainische Städte gestartet. In der Region Kiew und im Umland der Hauptstadt starben mindestens 17 Menschen.
- Die Ukraine ihrerseits hat mit Drohnenangriffen mehrere strategische Ziele in Russland attackiert.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat daraufhin die Nato zu mehr Hilfe bei der Flugabwehr aufgerufen.
- Selenski wird am Mittwoch am Nato-Gipfel in Ankara mit US-Präsident Trump zusammentreffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukrainische Drohnen greifen westsibirische Region Omsk an
- Zahl der Todesopfer nach russischen Angriffen gestiegen
- Zwei Schiffe der russischen Schattenflotte angegriffen
- Von der Leyen: Nato-Gipfel berät über Flugabwehr für Ukraine
- Selenski fordert Nato-Beschlüsse nach Raketenangriff
- Ukraine greift Ostseehäfen und Krim mit Drohnen an
- Selenski trifft Trump bei Nato-Gipfel
- Russische Angriffe auf Kiew: Zahl der Toten steigt auf 10
- Selenski vermisst Hilfe für Flugabwehr
- Mindestens 7 Tote bei russischen Angriffen auf Kiew
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF