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Krieg in der Ukraine Viele Tote und Verletzte nach russischem Angriff auf Kiew

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06.07.2026, 06:05

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Themen in diesem Newsticker

  • Ukrainische Drohnen greifen westsibirische Region Omsk an
  • Zahl der Todesopfer nach russischen Angriffen gestiegen
  • Zwei Schiffe der russischen Schattenflotte angegriffen
  • Von der Leyen: Nato-Gipfel berät über Flugabwehr für Ukraine
  • Selenski fordert Nato-Beschlüsse nach Raketenangriff
  • Ukraine greift Ostseehäfen und Krim mit Drohnen an
  • Selenski trifft Trump bei Nato-Gipfel
  • Russische Angriffe auf Kiew: Zahl der Toten steigt auf 10
  • Selenski vermisst Hilfe für Flugabwehr
  • Mindestens 7 Tote bei russischen Angriffen auf Kiew

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 6.7.2026, 5:00 Uhr

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