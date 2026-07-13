- Polnische Kampfjets haben ein russisches Aufklärungsflugzeug etwa 30 Kilometer vor der Ostseeküste abgefangen – nach einer Warnung drehte das Flugzeug ab.
- Das russische Militär hat zwei zivile Frachter bei der südukrainischen Hafenstadt Odessa im Schwarzen Meer angegriffen. Eine Person kam ums Leben.
- Das ukrainische Parlament hat das seit Februar 2022 geltende Kriegsrecht und die Mobilmachung um weitere 90 Tage bis Ende Oktober verlängert.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Von der Leyen kündigt in Kiew stärkere Rüstungskooperation an
- Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Odessa
- US-Senatoren stellen Gesetz für neue Russland-Sanktionen vor
- Russland: 340 Drohnen abgewehrt
- Chef von ukrainischem Rüstungskonzern zurückgetreten
- Russland attackiert weitere Frachter vor Odessa
- Ukrainisches Parlament verlängert Kriegsrecht
- Polen fängt russisches Aufklärungsflugzeug ab
- Manöver der «Koalition der Willigen» ohne Deutschland
- Ukraine: Parlament stimmt Rücktritt von Regierungschefin zu
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF