- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt der Ukraine eine schnelle Auszahlung von neuen Finanzhilfen in Aussicht, um den Abwehrkampf gegen Russland weiter fortsetzen zu können.
- Die ukrainische Rüstungsindustrie produziert nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski mehr, als die eigenen Streitkräfte an Waffen benötigen.
- Russland hat in Belgorod an der Grenze zur Ukraine drei Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen gemeldet, während in der Ukraine ebenfalls drei Personen durch russische Angriffe starben.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine fordert Israel zur Beschlagnahmung eines Frachters auf
- Angriffe bis zum Ural – Selenski: Moskau soll Krieg beenden
- Von der Leyen stellt baldige Finanzhilfe in Aussicht
- Medien: Höchste US-Diplomatin in der Ukraine tritt zurück
- Mutmasslicher Russland-Spion in Berlin festgenommen
- Siegesparade in Moskau ohne Militärtechnik
- Frau stirbt bei russischem Drohnenangriff auf Schostka
- Selenski: Ukraine hat Überproduktion von Waffen – Export möglich
- Putin beklagt Angriffe auf zivile Infrastruktur in Russland
- König Charles setzt sich vor US-Kongress für die Ukraine ein
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF