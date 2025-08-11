- Einen Tag bevor die beiden nach Washington reisen, trifft der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am Sonntag in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
- Von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz und weitere europäische Staats- und Regierungschef werden am Montag zudem ebenfalls nach Washington reisen.
- Nach dem Trump-Putin-Gipfel wollen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs heute über ihr weiteres Vorgehen absprechen.
- US-Präsident Donald Trump beharrt nicht mehr auf einer sofortigen Waffenruhe, sondern auf einem Friedensabkommen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Merz, Macron und Meloni werden Selenski nach Washington begleiten
- Selenski reist noch heute nach Brüssel
- Wadephul: Europa mit USA zu Sicherheitsgarantien bereit
- Russland: 300 ukrainische Drohnen zerstört
- Ukraine fordert von Europäern Druck auf Russland
- Europäische Verbündete besprechen weiteres Vorgehen
- Melania Trump schreibt Friedensbrief an Putin
- Kritik von Selenski an Putin
- Kanada lobt Sicherheitsgarantien für die Ukraine
- Medienbericht: US-Delegation vergisst sensible Dokumente in Hotel
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF