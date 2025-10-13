 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Vor Treffen mit Selenski: Trump telefoniert noch heute mit Putin

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Weisses Haus: Donald Trump telefoniert heute mit Putin
  • Aufrüstung im Eiltempo: Brüssel stellt Fahrplan bis 2030 vor
  • USA: Japan soll keine russische Energie mehr beziehen
  • Selenski: Russischer Angriff mit über 300 Drohnen und 37 Raketen
  • Reportage von der Kriegsfront in der östlichen Ukraine
  • Versorger: Russischer Angriff auf Gasanlagen in Region Poltawa
  • Trump: Indien will kein Öl mehr von Russland kaufen
  • London will Kiew monatlich Tausende Abfangdrohnen liefern
  • Tote und Verletzte bei Angriffen in der Ostukraine
  • Hegseth: Ukraine-Krieg könnte für Russland richtig teuer werden

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 15.10.2025, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)