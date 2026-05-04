- Vor einer von Moskau und Kiew mit unterschiedlichem Beginn angekündigten Waffenruhe dauern die Attacken im Ukraine-Krieg an.
- Russland hatte zuvor eine zweitägige Waffenruhe verkündet. Diese gelte auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin am 8. und 9. Mai. Kurz darauf meldete auch die Ukraine eine Feuerpause.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich mit dem slowakischen Premierminister Robert Fico getroffen, um über die EU-Beitrittsambitionen der Ukraine zu sprechen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
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Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF