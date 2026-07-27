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Krieg in der Ukraine Wolodimir Selenski im Weissen Haus eingetroffen

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Themen in diesem Newsticker

  • Treffen zwischen Selenski und Trump abgeschlossen
  • Treffen von Selenski und Trump im Weissen Haus hat begonnen
  • Polen weist Putins Vorwurf territorialer Ansprüche zurück
  • Selenski in USA eingetroffen – Treffen mit Trump geplant
  • Kreml: Ukraine weitet geografischen Radius ihrer Angriffe aus
  • Russland: Ukrainische Angriffe auf Busse fordern Verletzte
  • Finnland schliesst Luftraum wegen Drohnengefahr
  • Drohnenangriffe auf Moskau verursachen schwere Schäden
  • USA hinken Ukraine bei Drohnenproduktion hinterher
  • Ehefrau von Kreml-Sprecher Peskow klagt gegen EU-Sanktionen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 27.7.2026, 21:50 Uhr

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