- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Friedensvorschläge an Moskau gesandt. Er lobte den heutigen Kriegsgefangenenaustausch und forderte ein schnelles Kriegsende.
- Die Forderungen russischer Hardliner reichen von Generalmobilmachung bis zum Einsatz taktischer Atomwaffen. Der Kreml widersteht dem Druck bisher.
- Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim gilt laut russischen Berhörden der Ausnahmezustand.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Wolodimir Selenski übermittelt Friedensvorschläge an Russland
- Ukraine bereitet sich auf Kriegswinter vor
- Haftstrafen in Lettland wegen Spionage für Russland
- Schweiz beteiligt sich an Wiederaufbau von Ukraines Forschung
- Kreml prüft Foltervorwürfe gegen Militärführung
- Russische Hardliner fordern Eskalation im Ukraine-Krieg
- Putin-Vertrauter Sergej Iwanow ist gestorben
- Russland und Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus
- Hubig in Kiew: Unterstützung für Ukraine bekräftigt
- Südkorea plant massiven Ausbau von Drohnenkapazitäten
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF