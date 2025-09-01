- Chinas Staatschef Xi Jinping hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu bilateralen Gesprächen in Peking empfangen.
- Russland hat der Darstellung von US-Präsident Donald Trump über Absprachen für ein geplantes Dreier-Gipfeltreffen mit Wolodimir Selenski widersprochen.
- GPS-Störungen haben einen Flug mit Ursula von der Leyen an Bord beeinträchtigt – der Angriff erfolgte mutmasslich durch Russland.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Xi und Putin treffen sich zu bilateralen Gesprächen
- Dreier-Treffen: Kreml dementiert von Trump verkündete Absprachen
- D: Koalitionsspitzen gemeinsam zu Solidaritätsbesuch in Kiew
- Slowakischer Ministerpräsident trifft Xi, Putin und Selenski
- Pistorius weist von der Leyens Vorstoss zu Ukraine-Truppen zurück
- Frankreich lädt zu Treffen der «Koalition der Willigen» ein
- Nato-Ukraine-Rat tagt in Brüssel
- Flugzeug mit Ursula von der Leyen von GPS-Störung betroffen
- Modi fordert Frieden in der Ukraine
- Ukrainischer Polizeichef vermutet Russland hinter Mord an Parubij
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF