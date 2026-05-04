- Wenige Stunden vor dem anvisierten Beginn einer von der Ukraine vorgeschlagenen Waffenruhe hat die Regierung in Kiew mindestens 22 Tote durch russische Angriffe gemeldet.
- Allein bei einem russischen Angriff mit einer Lenkbombe auf die südostukrainische Stadt Saporischja starben mindestens zwölf Personen.
- Russland hatte zuvor eine zweitägige Waffenruhe verkündet. Diese gelte auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin am 8. und 9. Mai.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Tote und Verletzte durch russische Bomben in Kramatorsk
- Ukraine bekräftigt Bereitschaft zu Waffenruhe
- Ukraine meldet neun Tote bei Angriff auf Saporischja
- Insider: Russische Ölraffinerie stoppt Betrieb nach Angriff
- Gouverneur: Zwei Tote bei Drohnenangriff auf Region Tschuwaschien
- Russland schränkt mobiles Internet vor Weltkrieg-Siegesparade ein
- Ukraine attackiert Rüstungsfabrik und Raffinerie in Russland
- Selenski wirft Russland «blanken Zynismus» vor
- Tote und viele Verletzte nach russischen Angriffen in Ukraine
- Österreich weist drei russische Diplomaten wegen Spionage aus
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF