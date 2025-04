Legende: Reuters / Vyacheslav Prokofyev

Wie gross der Anteil der Gläubigen in Russland ist, die gegen den Krieg sind, ist schwierig abzuschätzen. Aber: Am 7. Januar, also am Weihnachtstag laut christlich-orthodoxem Kalender, ist von Unbekannten ein Papier veröffentlicht worden, in dem sich Geistliche gegen den Krieg wenden. Sie wehren sich gegen jegliche Vereinnahmung von Gott und der Kirche für Krieg und den russischen Nationalismus. Dazu werden Bibelstellen und Kirchenväter zitiert. Krieg sei immer eine Sünde und dürfe nie «heilig» genannt werden. Dem russischen Patriarchen Kyrill I. wird in dem Papier Ketzerei vorgeworfen, weil er die christlichen Werte gegen russisch-nationalistische Werte eingetauscht habe.

Über die Urheber des Textes ist allerdings nichts bekannt. Er wurde zuerst auf dem sozialen Netzwerk Telegram veröffentlicht. Einige Ostkirchen-Experten halten ihn für authentisch. Wie gross die Unterstützung für den Text in Russland ist, sei kaum abzuschätzen, sagt SRF-Religionsredaktorin Judith Wipfler. «Immer wieder aber trauen sich russische Kleriker auch namentlich, die Kirchenführung und den Krieg zu kritisieren», stellt sie fest. Dazu gehört etwa der bald 90-jährige Erzbischof Viktor Piwowarow, der deswegen schon mehrfach zu Geldbussen verurteilt worden ist.