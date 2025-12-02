Russland behauptet, die Stadt Pokrowsk eingenommen zu haben. Das ukrainische Militär dementiert dies. SRF-Osteuropakorrespondent David Nauer erklärt, weshalb Pokrowsk so wichtig ist und wie er die russische Behauptung einschätzt.

David Nauer Ukraine- und Russland-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen David Nauer ist Ukraine- und Russland-Korrespondent bei SRF TV. Von 2016 bis 2021 war er als Radio-Korrespondent in Russland tätig. Zuvor war er Russland-Korrespondent des «Tages-Anzeigers». Nauer reist seit Beginn des russischen Angriffskriegs regelmässig in die Ukraine. Hier finden Sie weitere Artikel von David Nauer und Informationen zu seiner Person.

Was ist über die Lage in Pokrowsk bekannt?

Soweit man weiss, haben die Russen das Stadtzentrum schon vor einiger Zeit erobert. Die Kämpfe finden jetzt vor allem in den nördlichen Vororten statt. Hätte Russland wirklich ganz Pokrowsk erobert, würden sie ein Video vom nördlichen Stadtrand veröffentlichen. Man kann davon ausgehen, dass noch ukrainische Soldaten in der Stadt sind und dass die Russen einen grösseren Teil der Stadt vollständig kontrollieren.

Was ist Pokrowsk für eine Stadt?

Pokrowsk ist, respektive war, ein Industriestädtchen in der Ostukraine mit den typischen grauen Wohnblocks, breiten Strassen und vielen Parks. Ich war im Sommer vor einem Jahr dort. Die Front war damals etwa zehn Kilometer entfernt und die Stadt war noch belebt. Aber die ukrainischen Behörden haben die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Stadt zu verlassen, und das haben sie auch getan. Es waren sehr eindrückliche Szenen, die ich am Bahnhof in Pokrowsk erlebt habe.

Diese Menschen wussten, dass sie Pokrowsk wahrscheinlich für immer verlassen. Die russische Armee hat ungefähr ein Jahr gebraucht, um nahe an die Stadt heranzukommen. In den vergangenen Monaten ist dann die eigentliche Schlacht um die Stadt selbst entbrannt.

Warum gilt Pokrowsk als strategisch wichtig?

Pokrowsk war bedeutsam, weil dort eine wichtige Eisenbahnlinie hinführt, über welche die Ukrainer ihre Truppen versorgt haben. Zudem führte eine wichtige Strasse über Pokrowsk in den Donbass. Aus diesen Gründen war die Stadt für die Ukraine strategisch wichtig. Allerdings haben die Russen die Eisenbahnlinie und die Strasse schon vor längerer Zeit unterbrochen. Die Ukrainer mussten deshalb ihre Logistikrouten anpassen. Pokrowsk hat heute also nicht mehr die strategische Bedeutung, die es mal hatte.

Legende: Ein Foto aus einem Propagandavideo des russischen Verteidigungsministeriums zeigt zwei Soldaten der russischen Armee in der ostukrainischen Stadt Pokrowsk. KEYSTONE / SPUTNIK

Was würde eine komplette Eroberung durch die Russen bedeuten?

Falls Pokrowsk wirklich in russische Hand fällt, hätten die Russen im Prinzip den Weg frei in Richtung Norden, wo die letzten grossen ukrainischen Bastionen im Donbass sind. Ich war in diesem Jahr nochmals am nördlichen Stadtrand von Pokrowsk. Die Ukrainer haben dort massive Verteidigungsanlagen wie zum Beispiel Panzersperren und Schützengräben gebaut. Sie haben also schon damit gerechnet, dass die Stadt früher oder später fallen könnte. Die Ukrainer werden versuchen, die Russen mit diesen Verteidigungsanlagen aufzuhalten. Aber solche Sperren sind immer schwerer zu halten als Städte. Deswegen: Wenn Pokrowsk wirklich komplett in russische Hände fällt, ist das eine ernsthafte militärische Niederlage für die Ukraine.

Legende: Ein Foto aus dem russischen Propagandavideo zeigt die Verwüstung in der ostukrainischen Stadt Pokrowsk. EPA / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE

Unabhängig von der Lage in Pokrowsk: In welcher Phase befindet sich der Krieg insgesamt?

Die Lage hat sich in den letzten Monaten für die Ukraine eindeutig verschlechtert, weil die Russen an diversen Stellen der Front vorrücken. Gemessen daran, wie gross die Ukraine ist, ist es aber immer noch so, dass die Russen nur sehr langsam vorankommen. Sie haben fast eineinhalb Jahre gebraucht, um Pokrowsk weitgehend zu erobern. Eine siegreiche Armee sieht wohl anders aus. Das sehen auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer so. Ich bin ein bisschen skeptischer, weil die Russen in vielen Frontabschnitten vorwärtskommen und die Ukrainer dieser Vorwärtsbewegung der russischen Armee bisher nichts entgegenzusetzen haben.

