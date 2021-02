Der Streit in Australien wird weltweit mitverfolgt: «Dort wird ein Präzedenzfall geschaffen», sagt dazu SRF-Medienspezialist Salvador Atasoy. «Es geht um die Frage: Kann man Plattformen wie Google und Facebook mit einem Gesetz dazu zwingen, ihre Gewinne zu teilen – und so einen Teil der Gewinne im eigenen Land zu behalten?» Bis vor Kurzem habe niemand sagen können, ob das gelingen werde. Doch jetzt gingen zwei Länder in diese Richtung: Australien und Frankreich. Auch in unserem Nachbarland gebe es derzeit einen ähnlichen Streit wie in Australien, respektive es würden Verhandlungen zwischen den US-Techgiganten und den französischen Medienhäusern laufen, so Atasoy. «Man kann davon ausgehen, dass andere Länder folgen werden, falls Australien erfolgreich sein sollte.» Entsprechend gehe es dort für Google, Facebook & Co. jetzt «ums Ganze».