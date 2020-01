Kampf der Journalisten am Fakten- und Indizienberg

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump geht auch heute weiter. Die Demokraten versuchen zu zeigen, warum der Präsident am falschen Platz ist. Die anderen müssen schweigen und stillsitzen. Nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern auch die Medienschaffenden.

Keine Frage, es ist ein belastender Job. Lisa Desjardins, die für den öffentlich-rechtlichen US-Fernsehsender PBS ausschliesslich für den Kongress zuständig ist, schläft derzeit oft nur drei Stunden pro Nacht.

Legende: Die PBS-Journalistin Lisa Desjardins: Gespanntes Warten auf allfällige neue Zeugen. PBS

Die Verhandlungen im Senat beginnen um 13.00 Uhr und dauern bis tief in die Nacht. Der Fakten- und Indizienberg zur Ukraine-Affäre ist gigantisch, den die Demokraten aufbauen.

Zwei Spalten für die Übersicht

Sie arbeite mit zwei Spalten, sagt Desjardins: Was gesagt werde – und was die Senatoren der Jury machten: Wie sie in ihren Sitzen herumrutschen, wo sie aufpassen oder wie sie ein Glas Wasser holen.

Die republikanische Fraktion zeigt jeweils nach einigen Stunden Ermüdungserscheinungen – auch gestern. Und vieles hat man schon während den 70 Stunden dauernden Hearings im Repräsentantenhaus gehört.

Was können die Demokraten noch bieten?

Weiterhin von grossem Interesse ist aber, ob neue Zeugen einvernommen werden. Daran werde man sehen, ob die Demokraten die nötige Anzahl Republikaner überzeugen können – und die US-Öffentlichkeit, so die Journalistin.

Legende: Journalisten an der Arbeit im Capitol am Tag zwei des Impeachment-Verfahrens in der Ukraine-Affäre gegen US-Präsident Donald Trump. imago images

Allerdings fehlen bis jetzt die Anzeichen, dass den Demokraten das gelingt. Riskieren sie nicht, die Nation zu langweilen? Diese Frage will Desjardins nicht beantworten, ganz im neutralen PBS-Stil: «Die USA sind so gespalten. PBS versucht, tief Atem zu holen und nicht noch mehr Wut zu provozieren, sondern alle Meinungen abzubilden.»

Wie lange noch?

Das ist schon fast exotisch im aufgeregten Kosmos der parteiischen 24-Stunden News. Heute präsentieren die Demokraten noch einmal die Anklage. Dann kommt das Verteidigungsteam von Präsident Trump zum Zug. Wird er bereits kommende Woche freigesprochen? Oder werden neue Zeugen einvernommen? Wie lange dauert es noch? Von dieser Frage sei ganz Washington besessen, so Desjardins: «Wir wissen es wirklich nicht».