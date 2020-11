Der Ticker startet um 7:00 Uhr

22:49 Die Achse Washington-Peking wird auch mit Biden nicht gestärkt Mit seiner «America first» Politik hat Donald Trump auf der Weltbühne viel Geschirr zerschlagen. Vor allem mit China ging Trump auf Konfrontation. Peking weiss, der Kampf der Systeme wird mit einem Wechsel im weissen Haus nicht einfach vorbei sein – auch ein US-Präsident Biden wird sich mit aller Macht gegen die wirtschaftliche Vorherrschaft des kommunistischen Chinas stemmen. An die Formel «Wandel durch Handel» glaubt auch er nicht mehr wirklich. Für China könnte es mit Biden sogar schwieriger werden, meinen Experten. 01:53 Video Wie wird Joe Biden die Beziehung mit China handhaben? Aus Tagesschau vom 08.11.2020. abspielen

20:57 Vom Präsident zum Golfer Im Londoner Wachsfiguren-Kabinett Madame Tussauds ist Donald Trump vom US-Präsidenten zum Golfer umgestaltet worden. Mit roter Mütze (Aufschrift: «Trump 2020 – Make America Great»), lavendelfarbigem Shirt, schriller Hose und grimmigem Gesichtsausdruck steht die Figur nun neben einer grossen Golftasche. Vorher trug Trump noch einen dunklen Anzug und eine rote Krawatte. Er habe jetzt mehr Zeit, sich seinem Lieblingssport zu widmen, schrieben die Organisatoren auf Twitter. Trump besitzt Golfplätze in Grossbritannien und liegt dort mit Anwohnern im Streit.

19:26 George W. Bush: «Biden ist ein guter Mann» Der frühere US-Präsident George W. Bush hat dem Demokraten Joe Biden zum Sieg bei der US-Präsidentenwahl gratuliert. Er habe mit dem «gewählten Präsidenten» Biden und mit der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris gesprochen, teilte der letzte noch lebende republikanische Ex-Präsident am Sonntag mit. «Obwohl wir politische Differenzen haben, weiss ich, dass Joe Biden ein guter Mann ist.» Bush gratulierte auch dem unterlegenen Amtsinhaber Donald Trump und dessen Unterstützern zu deren Wahlkampf. «Er hat die Stimmen von mehr als 70 Millionen Amerikanern gewonnen - eine aussergewöhnliche politische Leistung.» Bush verwies darauf, dass Trump das Recht habe, Neuauszählungen zu beantragen und juristische Schritte zu ergreifen. Der Ex-Präsident schrieb aber auch: «Das amerikanische Volk kann darauf vertrauen, dass diese Wahl grundsätzlich fair war, dass ihre Integrität gewahrt wird und dass ihr Ergebnis klar ist.» Bush teilte mit, Biden habe im Gespräch mit ihm betont, dass er als Demokrat kandidiert habe, aber für alle Amerikaner regieren werde. «Ich habe ihm dasselbe angeboten, was ich auch den Präsidenten Trump und Obama angeboten habe: meine Gebete für seinen Erfolg und mein Versprechen, ihm auf jede erdenkliche Weise zu helfen.» Legende: Das Gratulationsschreiben des früheren US-Präsidenten George W. Bush an Joe Biden. SRF

19:03 Biden nimmt an einer Messe teil Am Tag nach seinem Sieg hat Joe Biden nahe seines Wohnortes Wilmington den Gottesdienst und Gräber von Familienangehörigen besucht. Auf dem Friedhof in Greenville sind Bidens Sohn Beau, seine erste Ehefrau Neilia und die Tochter Naomi begraben. Beau starb 2015 an den Folgen eines Hirntumors. Neilia und Naomi Biden kamen 1972 bei einem Autounfall ums Leben. Biden (77) war damals 30 Jahre alt. Nach Angaben der Journalisten vor Ort wurde Biden am Sonntag von seiner Tochter aus zweiter Ehe, Ashley Biden, und seinem Enkel Hunter begleitet. Biden ist katholisch. Die USA hatten mit John F. Kennedy erst einen katholischen Präsidenten. Legende: Reuters

18:25 Gorbatschow sieht Chancen für Abrüstungsvertrag Der Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl ermöglicht aus Sicht von Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow die Rettung des letzten grossen Abrüstungsvertrags zwischen Moskau und Washington. Biden sei ein aufrichtiger Mensch, der einen vernünftigen Weg gehe, sagte der frühere sowjetische Präsident der Agentur Interfax zufolge am Sonntag. «Jetzt wird es leichter», sagte der 89-Jährige angesichts der bisher kaum erfolgreichen Versuche, den New-Start-Vertrag zur Begrenzung von Atomwaffen zu verlängern. Unter US-Präsident Donald Trump hatte Russland zuletzt kaum noch Chancen für das Abkommen gesehen, das Anfang Februar endet. Der New-Start-Vertrag begrenzt die Nukleararsenale beider Länder auf je 800 Trägersysteme und je 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. «Natürlich werden die Demokraten vorsichtig sein – und wir auch. Aber Vorsicht sollte echten Verhandlungen zwischen zwei Seiten nicht im Wege stehen», meinte Gorbatschow. Der russische Präsident Wladimir Putin oder auch Aussenminister Sergej Lawrow haben sich bisher nicht zum Sieg Bidens geäussert. Mehrere Aussenpolitiker meinten, dass sich die Beziehungen zwischen Moskau und Washington unter einem Demokraten als Präsidenten eher verschlechtern würden. Zugleich erwarten auch sie in Abrüstungsfragen Fortschritte.

17:41 Lindsey Graham: «Präsident Trump sollte sich nicht geschlagen geben» Der einflussreiche konservative US-Senator Lindsey Graham hat Donald Trump im Kampf gegen unbelegte Vorwürfe zu systematischem Betrug bei der US-Wahl den Rücken gestärkt. «Präsident Trump sollte sich nicht geschlagen geben», sagte Graham am Sonntag im Interview mit dem TV-Sender Fox. «Dies ist eine umstrittene Wahl. Die Medien entscheiden nicht, wer Präsident wird. Wenn sie dies tun würden, gäbe es niemals einen republikanischen Präsidenten», sagte Graham weiter. Trump müsse vor Gericht ziehen.

16:41 Iran signalisiert Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Biden Irans Präsident Hassan Ruhani hat die Bereitschaft seines Landes für eine Zusammenarbeit mit US-Wahlsieger Joe Biden signalisiert. Sobald Biden die Fehler seines Vorgängers korrigieren und zu internationalen Vorschriften und Abkommen zurückkehren sollte, werde laut Ruhani auch der Iran wieder zu seinen Verpflichtungen stehen. «Die (aussenpolitische) Strategie des Irans ist eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Welt», sagte Ruhani am Sonntag im Staatsfernsehen. Ruhani geht es insbesondere um eine Rückkehr der USA zum Wiener Atomabkommen sowie die Aufhebung der geltenden Sanktionen. Er und sein Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif haben mehrmals betont, dass, sobald die USA zum Atomdeal zurückkehren sollten, Teheran auch umgehend die Verhandlungen mit Washington wieder aufnehmen würde.

15:35 Trump schweigt eisern – Wie geht es aber weiter? Die Forderungen von Trumps Anhänger sind klar: Sie hoffen, dass der noch amtierende US-Präsident weiter um den Wahlsieg kämpft. Viele hoffen, dass sich Trump juristisch gegen den Entscheid wehrt. Trumps Anwalt Rudy Giuliani kündigte auch schon an, am Montag mehrere Klagen einzureichen. Und die Republikanische Partei? Laut SRF-Korrespondent Thomas von Grünigen gebe es zwei Lager: da sei der engste Kreis um den Präsidenten, die weiterhin zu ihm halten. Und da seien aber auch ein grosser Teil der Partei, der ganz klar wisse, dass die Wahl verloren sei. 02:03 Video Trump äussert sich bisher nicht zu Bidens Wahlsieg Aus Tagesschau vom 08.11.2020. abspielen

14:31 Biden holt sich wohl auch Georgia Im umkämpften Swing State Georgia baut Biden seinen Vorsprung auf 10'196 Stimmen aus. Das meldet der Datenanbieter Edison Research. Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen liegt Biden mit 49.5 Prozent vor Trump (49.3 Prozent). Das Rennen in Georgia ist eng, dennoch ist es unwahrscheinlich, dass die 16 Wahlleute des Staates doch noch an Trump gehen.

14:19 Glückwünsche aus Indien für Harris Auch in Indien feiern die Menschen die neue Vizepräsidentin der USA. Mit Feuerwerkskörpern, Plakaten und Dankesgebeten drückten viele Inderinnen und Inder ihre Freude aus. Kamala Harris' Mutter stammt aus dem südindischen Dorf Thulasendrapuram und wanderte als 19-Jährige für ihr Studium in die USA aus. Knapp 14'000 Kilometer von Washington DC entfernt, hielten heute Kinder Plakate von Harris hoch und Menschen versammelten sich in einem Hindu-Tempel, um den Göttern für ihren Sieg zu danken. «Eine Frau aus unserem kleinen Dorf hat jetzt eine der höchsten Positionen in den USA inne. Es ist ein stolzer Moment», sagt R Kamaraj, ein Regierungsminister im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu, der an den Feierlichkeiten teilnahm. 00:31 Video Die indische Verwandtschaft von Kamala Harris feiert Aus News-Clip vom 08.11.2020. abspielen

14:06 Einschätzung: Wie Harris beiträgt, das Land zu einen Kamala Harris – die erste Frau im Amt und erste schwarze Vizepräsidentin der USA – ist laut SRF-Korrespondent Thomas von Grünigen zentral für Bidens Bestrebung, die Nation wieder zu einen. «Viele Demokraten wünschen sich deutliche Schritte in linke Richtung. Harris stammt aus diesem Lager und kann vor allem auch junge, linke Frauen begeistern für dieses neue Weisse Haus.» Kamala Harris sei zudem die Kronfavoritin auf das Präsidentschaftsamt, sollte Biden in vier Jahren aufhören, so von Grünigen. 01:29 Video Korrespondent: «Harris wird wohl als Präsidentin aufgebaut» Aus Tagesschau vom 08.11.2020. abspielen

13:30 Das will Joe Biden in den USA erreichen Wirtschaftskrise, Gesundheitskrise, Gesellschaftskrise: Auf den frisch gewählten US-Präsidenten kommen grosse Herausforderungen zu. Biden trat mit dem Versprechen an, als Präsident die Politik von Donald Trump in vielen Bereichen umzukehren. Diese sieben Schwerpunkte will der Demokrat auf seine politische Agenda setzen: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Die sieben Baustellen der USA Was von Joe Biden zu erwarten ist 08.11.2020 Mit Video

12:37 In vier Bundesstaaten wird immer noch ausgezählt Joe Biden hat die notwendigen 270 Elektorenstimmen bereits erreicht und die Präsidentschaftswahl gewonnen. Derzeit entfallen 279 Wahlleute auf Biden und 214 auf Donald Trump. In vier Bundesstaaten werden jedoch noch immer Stimmen ausgezählt. In Arizona, dessen 11 Wahlleute gewisse Medien bereits Biden zugeschrieben haben, führt Biden nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen mit 49.5 Prozent vor Trump (48.9 Prozent). Ebenfalls leicht vorne liegt der Demokrat im umkämpften Georgia (16 Wahlleute) mit 49.5 Prozent, auf Trump entfallen nach Auszählung von über 98 Prozent der Stimmen knapp 49.3 Prozent. In North Carolina (15 Wahlleute) und Alaska (3 Wahlleute) liegt Trump in Führung. In North Carolina führt er mit 50.0 Prozent vor Biden (48.6 Prozent), in Alaska deutlich mit 62.9 Prozent (Biden 33.0 Prozent). US Wahlen 2020 - Präsidentenwahl - Kombination Wahlmänner gesamt + Staaten: Karte

11:11 Wer ist Joe Biden? Joe Biden wird der älteste US-Präsident aller Zeiten, bei Amtsantritt wird der Demokrat 78 Jahre alt sein. Biden punktet mit Erfahrung, hat er die US-Politik doch fünf Jahrzehnte lang mitgeprägt. Er sass ab 1973 für Delaware im Senat und profilierte sich als Brückenbauer zwischen links und rechts. Als Präsidentschaftskandidat scheiterte er zweimal, war dann jedoch acht Jahre Vize-Präsident unter Barack Obama. Biden hat viel durchgemacht. Seine erste Frau und die damals dreijährige Tochter kamen 1972 bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Sein Sohn Beau starb 2015 an einem Hirntumor. Diese Schicksalsschläge und seine offene Art lassen Biden nahbar und herzlich erscheinen – und zeichnen einen Gegenpol zu Donald Trump. 02:53 Video Mit 77 Jahren an der Spitze – Joe Biden im Portrait Aus SRF News vom 08.11.2020. abspielen

10:47 Keine Gratulationen aus Russland und China Während aus den meisten westlichen und aus manchen Drittweltländern rasch und mehrheitlich glaubwürdig gratuliert wurde, fällt auf, dass ein solches Signal aus anderen Staaten auf sich warten lässt. Weder Russlands Präsident Wladimir Putin noch sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping meldeten sich bisher zu Wort. Dasselbe gilt für Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro oder Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed. Auch dieses zumindest vorläufige Schweigen sagt einiges aus. Während bei den einen die Sympathien zweifellos bei Trump liegen, ist das in Chinas Führung gewiss nicht der Fall. Hingegen, so scheint es, geht man in Peking davon aus, dass das Verhältnis zu Washington auch unter einem Präsidenten Biden spannungsgeladen und konfliktreich bleiben wird. Gleich ganz ins Abseits begeben hat sich Sloweniens Rechtsaussen-Regierungschef Janez Jansa: Er hat schon vor Tagen Trump gratuliert. Und hält daran fest. 00:38 Video SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky aus Russland Aus Tagesschau vom 08.11.2020. abspielen

10:16 Das sind die zentralen Zitate zur US-Präsidentschaftswahl Joe Biden: «Nach Abschluss des Wahlkampfes ist es an der Zeit, die Wut und die harte Rhetorik hinter uns zu lassen und als Nation zusammenzukommen. Es ist Zeit für Amerika zusammenzukommen. Und zu heilen.»

«Nach Abschluss des Wahlkampfes ist es an der Zeit, die Wut und die harte Rhetorik hinter uns zu lassen und als Nation zusammenzukommen. Es ist Zeit für Amerika zusammenzukommen. Und zu heilen.» Donald Trump: «Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist. Joe Biden ist nicht als Sieger irgendeines Staates bestätigt, ganz zu schweigen von den stark umkämpften Staaten.»

«Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist. Joe Biden ist nicht als Sieger irgendeines Staates bestätigt, ganz zu schweigen von den stark umkämpften Staaten.» Kamala Harris: «Bei dieser Wahl geht es um so viel mehr als um Joe Biden und mich. Es geht um die Seele Amerikas und unsere Bereitschaft, dafür zu kämpfen.»

«Bei dieser Wahl geht es um so viel mehr als um Joe Biden und mich. Es geht um die Seele Amerikas und unsere Bereitschaft, dafür zu kämpfen.» Der frühere US-Präsident Bill Clinton: «Amerika hat gesprochen und die Demokratie hat gewonnen.»

«Amerika hat gesprochen und die Demokratie hat gewonnen.» Der frühere republikanische Gouverneur des Bundesstaats Florida Jeb Bush: «Jetzt ist die Zeit, tiefe Wunden zu heilen.»

«Jetzt ist die Zeit, tiefe Wunden zu heilen.» Michael Link, Leiter der OSZE-Wahlbeobachter-Mission: «Trumps Manipulationsvorwürfe sind haltlos.» 00:42 Video Feiern in Washington, Chicago und New York Aus News-Clip vom 07.11.2020. abspielen

8:58 Trumps Pressekonferenz im etwas anderen «Four Seasons» Während der Verkündigung von Bidens Wahlsieg und seiner emotionalen Siegesrede in seinem Wohnort Wilmington, Delaware, ging Trumps angekündigte Pressekonferenz gestern beinahe unter. Auf Twitter kündigte der Republikaner für 11.30 Uhr (Ortszeit) eine «grosse Pressekonferenz» beim «Four Seasons» in Philadelphia an. Statt die Pressekonferenz jedoch im bekannten Luxus-Hotel abzuhalten, trat Trumps Anwalt Rudy Giuliani vor der Landschaftsgärtnerei «Four Seasons Total Landscaping» vor die Medien. Zwischen einem Schrottplatz, einer Autobahn und einem «Bücherladen für Erwachsene» habe sich der Anwalt kämpferisch gegeben, berichten mehrere Zeitungen übereinstimmend. Giuliani versuchte erneut, die Auszählungen in Philadelphia zu diskreditieren und sprach von Unregelmässigkeiten bei der Wahl in Pennsylvania. Auf Twitter sorgt Trumps Medienorientierung auf dem Parkplatz für Gespött. Vermutet wird eine Verwechslung des «Four Seasons» in Philadelphia. Das Luxus-Hotel verschickte nämlich kurz vor der Pressekonferenz ebenfalls einen Tweet und wies darauf hin, dass Trumps Anlass in einer Landschaftsgärtnerei «ohne Verbindung zum Hotel» stattfinde. Trump selber war nicht vor Ort, er bekräftigte auf Twitter aber weiterhin, dass er die Wahl haushoch gewonnen habe. Legende: Trumps Anwalt Rudy Giuliani hielt die Pressekonferenz auf einem Parkplatz in Philadelphia ab. Keystone

8:31 Wer ist Kamala Harris? Kamala Harris ist als erste Frau, erste Schwarze und erste Amerikanerin mit indischen Wurzeln zur US-Vizepräsidentin gewählt worden – und geht für viele als Hoffnungsträgerin aus der Wahl hervor. «Auch wenn ich die erste Frau in diesem Amt sein mag, werde ich nicht die letzte sein», sagte Harris in ihrer Rede. «Jedes kleine Mädchen, das zuschaut, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist.» Harris wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland, Kalifornien geboren, wo sie in einer afroamerikanischen Community aufwuchs. In ihrer Karriere war Harris mehrfach die Erste: Sie wurde als erste Schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. 2010 erhielt sie als erste Frau den Posten der Justizministerin in ihrem Heimatstaat, 2017 zog sie als erste Schwarze, die Kalifornien repräsentierte, in den Senat ein. Mit Bidens Entscheidung für Harris ebnete er den Weg dafür, dass es in nicht allzu ferner Zukunft eine schwarze US-Präsidentin geben könnte. Der gewählte Präsident Biden ist 77 Jahre alt – die 56-Jährige Harris könnte ihn beerben, zumindest als nächste Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. 01:56 Video Kamala Harris ist die eigentliche Hoffnungsträgerin der Wahl Aus Tagesschau vom 08.11.2020. abspielen

8:20 Netanjahu gratuliert Biden und dankt Trump Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gratuliert Joe Biden und seiner Stellvertreterin Kamala Harris. «Joe, wir haben seit fast 40 Jahren eine lange und herzliche persönliche Beziehung», schreibt Netanjahu bei Twitter. Er kenne Biden als «grossen Freund Israels» und freue sich darauf, mit ihm und Harris zusammenzuarbeiten. Seinem Verbündeten Donald Trump dankt Netanjahu für die Freundschaft, die er Israel und Netanjahu gezeigt habe. Er danke Trump «für die Anerkennung Jerusalems und der Golanhöhen, für die entschlossene Haltung gegenüber dem Iran, für die Friedensabkommen» und dafür, dass er die Beziehungen zwischen Israel und den USA auf einen Höchststand gebracht habe.