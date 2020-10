In mehreren US-Bundesstaaten können Wähler ihre Stimme bereits jetzt abgeben – per Post oder persönlich. Der Bezirk Harris County in Texas, wo die frühe persönliche Stimmabgabe am Dienstag erstmals möglich war, verzeichnete einen Rekordandrang. Noch nie hätten mehr als 128 000 Menschen an einem einzigen Tag vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimme abgegeben, hiess es in einem Tweet, Link öffnet in einem neuen Fenster der zuständigen Verwaltung.