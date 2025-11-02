In den USA tobt ein Kampf um Wahlkreisgrenzen – und in Kalifornien kommt es am Dienstag zum Showdown, wenn der demokratische Gouverneur Gavin Newsom über neue Wahlkreise abstimmen lässt.

Das geschickte Festlegen neuer Wahlkreisgrenzen (Gerrymandering) soll den Demokraten zu fünf zusätzlichen Sitzen verhelfen.

Newsom reagiert damit auf Donald Trump, der im Hinblick auf die Midterm-Wahlen im nächsten Jahr verschiedene republikanisch regierte Bundesstaaten dazu drängt, die Wahlkreise zu seinem Vorteil neu zu zeichnen.

Legende: Links die bisherigen Wahlkreise in Kalifornien, rechts Gavin Newsoms Vorschlag: Basierend auf dem Wahlverhalten von 2024 können die Demokraten in Newsoms Vorschlag mehr Wahlkreise für sich gewinnen (blau), während die Republikaner (rot) Wahlkreise verlieren. SRF / Newsweek

Der Prozess, sich durch das geschickte Zeichnen von Wahlkreisen einen Wahlvorteil zu verschaffen, heisst Gerrymandering. So funktioniert das:

Kritiker wie der republikanische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger sagen, das Vorhaben in Kalifornien schädige die Demokratie. Newsom argumentiert: «Wir geben dem amerikanischen Volk eine faire Chance.» Er wolle nur das Gleichgewicht wieder herstellen: Das Gesetz sei eine direkte Antwort auf die neuen Wahlkreise, welche die republikanische Mehrheit in Texas im Sommer verabschiedet hat. Auch sie erhofft sich davon fünf zusätzliche Sitze für ihre Partei.

Legende: Gavin Newsom zeigt den frisch unterschriebenen Gesetzesvorschlag zur Wahlkreiszeichnung, über den Kalifornien am 4. November abstimmt. GODOFREDO A. VÁSQUEZ / Keystone

Derzeit ist Trumps republikanische Partei auf nationaler Ebene in beiden Kammern des Parlaments und im obersten Gerichtshof in der Mehrheit. Gewöhnlich büsst die Partei des Präsidenten bei den Zwischenwahlen Sitze ein. Die Demokraten hoffen deshalb, bei den Midterms im Herbst 2026 zumindest im Repräsentantenhaus die Mehrheit zurückholen zu können. Die Mehrheitsverhältnisse sind knapp, es kommt auf jeden Sitz an. Ein Sieg gäbe den Demokraten die Chance, Donald Trumps Macht etwas entgegenzusetzen.

Dieses Risiko kennt auch Präsident Trump. Er drängt seine Partei dazu, wo möglich die Wahlkreise neu zu ziehen, um die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verteidigen.

Der Zeitpunkt ist insofern ungewöhnlich, als Wahlkreise üblicherweise nach Volkszählungen neu gezogen werden – und die letzte Zählung war vor fünf Jahren. Doch nichts hält die Bundesstaaten davon ab, die Grenzen zu einem anderen Zeitpunkt zu verschieben.

Gerrymandering ist trotzdem nicht überall möglich. In einigen Bundesstaaten fehlen dazu die nötigen politischen Mehrheiten. In anderen ist das Gerrymandering-Potential bereits ausgeschöpft oder der Bundesstaat besteht aufgrund seiner geringen Bevölkerung aus nur einem Wahlkreis.

Andere Bundesstaaten haben die Kompetenz der Wahlkreiszeichnung an eine unparteiische Kommission abgegeben. Auch in Kalifornien liegt diese Kompetenz eigentlich in den Händen einer unabhängigen Kommission – eingeführt unter Gouverneur Schwarzenegger. Newsoms Gesetzesvorschlag will ihr diese Zuständigkeit zeitlich begrenzt für die nächsten Midterm-Wahlen entziehen.

Diese Regeln gelten beim Gerrymandering Box aufklappen Box zuklappen Laut dem Supreme Court, dem US-Bundesverfassungsgericht, ist «Gerrymandering» legal und kennt nur wenige Einschränkungen. Die konservative Mehrheit am Obersten Gerichtshof entzog den Bundesgerichten in einem Fall aus dem Jahr 2019 zudem die Befugnis, politisch manipulierte Wahlbezirke zu überprüfen. Klar ist, dass die Wahlkreise in etwa eine gleich grosse Bevölkerung umfassen sollten. Nicht erlaubt und verfassungswidrig ist das Zuschneiden von Wahlkreisen nach ethnischen Merkmalen, sogenanntes «Racial Gerrymandering». Zwar ist die Wahlkreiseinteilung nach Herkunft und Hautfarbe verfassungswidrig, politische Überlegungen aber sind erlaubt. Nur: Was noch politisch und was schon rassistisch ist, ist nicht immer klar.

Polit-Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass sich die republikanische Partei aktuell durch Gerrymandering mehr Sitze verschaffen kann als die demokratische Partei.

Das erhöht den Druck auf demokratisch regierte Bundesstaaten wie Illionis oder Maryland, die Wahlkreise ebenfalls neu zu ziehen. Bis jetzt hat allerdings nur Kalifornien unter Gavin Newsom konkrete Schritte ergriffen. Die neu gezeichneten Wahlkreise seien nötig, um die Demokratie vor Donald Trump zu schützen.

Doch kann Demokratie mit undemokratischen Mitteln verteidigt werden? Das kalifornische Volk sagt am 4. November, wie es diese Frage beantwortet.

Impressum Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Jonas Glatthard (Redaktion), Fabian Schwander (Frontend-Entwicklung), Ulrich Krüger (Design)