Seit 40 Tagen dauert der Budgetstreit in den USA bereits an.

Es handelt sich um den längsten Shutdown in der US-Geschichte.

Nun zeichnet sich ein möglicher Kompromiss einer Gruppe gemässigter Demokraten ab, die mit den Republikanern eine Einigung erzielte.

Die Einigung sieht vor, die Regierung bis Ende Januar zu finanzieren und jene Bundesangestellten wieder einzustellen, die im Zuge des Shutdowns entlassen worden waren. Im Gegenzug verzichten die moderaten Demokraten vorerst auf die garantierte Verlängerung von Gesundheitszuschüssen.

Legende: Das Ende des Shutdowns kommt näher. Die Demokraten und Republikaner scheinen sich geeinigt zu haben. KEYSTONE/DPA/Kay Nietfeld

Führende Demokraten, darunter Minderheitsführer Chuck Schumer, kritisierten diesen Schritt. Sie wollen den Kampf für diese Gesundheitszuschüsse weiterführen.