US-Präsident Donald Trump hält Rede in Iowa

Unabhängigkeitstag in den USA

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

US-Präsident Trump hat am Vorabend des Unabhängigkeitstags im Bundesstaat Iowa eine Rede gehalten und den Erfolg seiner «Big beautiful bill» gefeiert.

Jeden 4. Juli feiern die USA mit dem «Independence Day» ihren Nationalfeiertag.

Bald 250 Jahre ist es her, seit sich die britischen Kolonien in Amerika von Grossbritannien losgesagt und die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet hatten.

Wenige Stunden zuvor hat Donald Trumps umstrittenes Haushalts- und Steuergesetz die letzte Hürde genommen – und noch am Unabhängigkeitstag selbst will der US-Präsident das Gesetz unterschreiben.

Es gebe kein besseres Geburtstagsgeschenk für die USA als den «phänomenalen Sieg, den wir vor wenigen Stunden errungen haben», sagte Trump vor seinen Anhängerinnen und Anhängern in Iowa. Er reihte das Gesetz ein in die Erfolge, die er seit dem Beginn seiner Präsidentschaft hervorgebracht habe.

Legende: US-Präsident Donald Trump läutet in Iowa mit einer Rede den diesjährigen Unabhängigkeitstag ein. Keystone/Nick Rohlman

Amerika sei das attraktivste Land der Welt, sagte Trump weiter und stimmte seine Anhängerschaft auf den Unabhängigkeitstag ein: «Wir sind ein Volk, eine Familie und eine geeinte amerikanische Nation.» Man werde nie aufgeben, sondern kämpfen – und man werde siegen, «weil wir Amerikaner sind».

Wieso ausgerechnet in Iowa? Box aufklappen Box zuklappen Es ist kein Zufall, dass Donald Trump ausgerechnet in Iowa seine Rede gehalten hat, wie USA-Korrespondentin Barbara Colpi sagt. Zwar habe Iowa Trump sehr deutlich gewählt, doch zahlreiche Wählerinnen und Wähler seien unzufrieden mit vielem, was Trump bisher gemacht habe. So sei Iowa ein sehr ländlicher Bundesstaat mit vielen Farmern. Besonders diese seien betroffen von den Zöllen – insbesondere von den Gegenzöllen, die China erhebt –, da sie ihre Sojabohnen nicht mehr exportieren können. «Iowa ist einer der grössten Sojaproduzenten der USA, und Tausende Familien sind davon abhängig», sagt Colpi. Hinzu komme, dass überdurchschnittlich viele von den Auswirkungen des neuen Gesetzes betroffen sein dürften, da sie keinen Zugang mehr zur staatlichen Krankenkasse und zu Essensvergünstigungen haben würden. Dies bekamen republikanische Lokalpolitiker und Abgeordnete aus Iowa zu hören, und Trump ging es auch darum, diese Wählerinnen und Wähler zu beruhigen. Viele Politbeobachterinnen und -beobachter sehen gemäss Colpi Iowa als Indikator für die Zwischenwahlen im November 2026.

Der Unabhängigkeitstag ist einer der wichtigsten nicht religiösen nationalen Feiertage in den USA. Es wird gefeiert, Feuerwerk gezündet, alles ist in den Farben der US-Flagge geschmückt. Am 4. Juli 1776 hatten britische Kolonien ihre Unabhängigkeit von Grossbritannien erklärt und damit den Weg für die Gründung der Vereinigten Staaten geebnet.