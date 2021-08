Der Ticker startet um 16:39 Uhr

15:33 Afghanische Armee: Ein Kollaps mit Ansage Dass die afghanische Armee den Einmarsch der Taliban nicht lange hat abwehren können, bezeichnet Fredy Gsteiger, unser diplomatischer Korrespondent, als «Kollaps mit Ansage». Er bezweifelt, dass die Streitkräfte tatsächlich 300'000 Mann in ihrem Dienst hatten. Und weiter: «Westliche Politiker behaupteten bis vor Kurzem, die afghanische Armee sei nun selber imstande, ihr Land gegen die Radikal-Islamisten zu verteidigen. Auch US-Präsident Joe Biden. Doch das war eine Mischung aus Schönfärberei und Wunschdenken.» Lesen Sie die Analyse unseres diplomatischen Korrespondenten Fredy Gsteiger. Audio Afghanistan: Warum haben die USA nur zugeschaut? 06:25 min, aus Rendez-vous vom 16.08.2021. abspielen. Laufzeit 06:25 Minuten.

15:23 Lokalpersonal des Schweizer Kooperationsbüros weiterhin vor Ort Die 38 Lokalangestellten des Schweizer Kooperationsbüros der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) haben Kabul heute Nachmittag noch nicht verlassen. Dies teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit. Man suche nach einer Lösung, damit auch die lokalen Angestellten des EDA und ihre engsten Familienangehörigen Afghanistan verlassen können, hiess es weiter. Die aktuelle Situation in Kabul, besonders am Flughafen, mache die Ausreise des Lokalpersonals aber schwierig. Die insgesamt rund 230 Betroffenen erhalten ein humanitäres Visum für die Schweiz. Die Schweiz zeigt sich besorgt über die «gravierende Sicherheitslage» in Afghanistan. Laut dem EDA trage «das hohe Gewaltniveau massgeblich zum Leiden der afghanischen Bevölkerung bei» und erhöhe «die Zahl der Vertriebenen, die auf der Suche nach Sicherheit und Schutz sind». Die Schweiz verurteile die mutmasslichen Verstösse gegen das Völkerrecht.

14:53 Usbekistan: Luftabwehr schiesst afghanisches Militärflugzeug ab Das Sonntagnacht über Usbekistan abgestürzte afghanische Kampfflugzeug ist von einem Luftverteidigungssystem getroffen worden. Das teilt das usbekische Verteidigungsministerium nach Bericht der russischen Nachrichtenagentur RIA mit. Usbekische Medien veröffentlichten Fotos von einer am Boden liegenden Maschine, die beschädigt war. Das Flugzeug habe versucht, in den usbekischen Luftraum einzudringen. Die zwei Piloten hätten sich mit einem Fallschirm retten können. Das usbekische Nachrichtenportal «Gazeta.uz» hatte zuvor berichtet, die Maschine sei in der Provinz Surchandarja aus noch ungeklärten Gründen abgestürzt.

14:42 Wegen Menschen auf der Piste: USA stoppt Evakuierungsflüge Die USA setzen vorläufig alle Evakuierungsflüge vom Kabuler Flughafen aus. Diese Massnahme sei nötig, weil Menschen auf die Pisten gelaufen seien, sagt ein Mitglied der US-Armee gegenüber Reuters. Die US-Truppen müssten zunächst Ordnung und Sicherheit wieder herstellen, bevor es ab Dienstag erneut Evakuierungsflüge geben könne.

Gemäss Jon Finer, dem stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater, treffen heute und morgen zusätzliche Einsatzkräfte am Flughafen ein. Die US-Streitkräfte wollen in Kürze bis zu 5000 Soldaten stationiert haben. Ein Teil der Verstärkung ist schon vor Ort. Sie unterstützen die rund 1000 US-Soldaten, die bis Anfang letzter Woche noch zur Sicherung der Botschaft und des Flughafens in Afghanistan geblieben waren. 00:16 Video Menschen rennen Militärflugzeug hinterher Aus News-Clip vom 16.08.2021. abspielen

14:24 Iran fordert Nachbarland zur Einigung auf Für Irans Präsident Ebrahim Raisi ist der Rückzug der USA eine Chance für alle politischen Gruppen, in Afghanistan eine nationale Einigung über interne Verhandlungen zu erreichen. «Als Nachbar und Bruder Afghanistans» werde der Iran das afghanische Volk auf diesem Weg weiterhin unterstützen, so Raisi laut Webportal des Präsidialamts. Im Iran gibt es unterschiedliche Ansichten über die militant-islamistischen Taliban. Einige politische Kreise in Teheran sind der Auffassung, jene hätten sich verändert und seien nicht mehr als Feind einzustufen. Andere jedoch sagen, dass die jüngsten Entwicklungen genau das Gegenteil bewiesen haben. Aus Angst um die Sicherheit seiner Diplomaten hat Teheran deren Zahl in der Botschaft in Kabul auf ein Minimum reduziert. Im Iran wurde insbesondere eine Wiederholung des Massakers von 1998 befürchtet. Damals stürmten Taliban das iranische Konsulat in Masar-i-Scharif und töteten zehn Diplomaten sowie den Korrespondenten der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA.

13:25 Taliban haben überall in Kabul Posten bezogen Die militant-islamistischen Taliban haben nach ihrer faktischen Machtübernahme in Afghanistan am Montag überall in der Hauptstadt Kabul Polizeistationen und andere Behördengebäude besetzt. Das sagten Bewohner der Stadt am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Auch würden bewaffnete Kämpfer in Militär- und Polizeiautos sowie anderen Regierungsfahrzeugen durch die Stadt fahren. Gleichzeitig errichteten sie weitere, eigene Kontrollpunkte in manchen Strassen, wie Bewohner weiter berichteten. Aus dem Gesundheitsministerium hiess es in einer Erklärung vom Montag, der amtierende Gesundheitsminister Wahid Madschroh habe sich mit der Gesundheitskommission der Taliban getroffen. Demnach bedankten sich beide Seiten für die Gesundheitsdienstleistungen in dem jeweils von der anderen Seite kontrolliertem Gebiet. Der von den Taliban vorgesehene Gesundheitsminister habe alle Mitarbeiter des Gesundheitsbereiches – Männer wie Frauen – dazu aufgerufen, ihre Aufgaben im gesamten Land wieder aufzunehmen. 00:22 Video Nach Machtübernahme: Taliban beziehen in Kabul Posten Aus News-Clip vom 16.08.2021. abspielen

12:58 Merkel spricht von 10'000 zu Evakuierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im CDU-Bundesvorstand nach Angaben von Teilnehmern von rund 10'000 Personen gesprochen, die Deutschland aus Afghanistan evakuieren wolle. Die Bundesregierung habe vor Monaten bereits 2500 Ortskräfte identifiziert, bei 600 wisse man derzeit nicht, ob sie bereits in Drittstaaten seien, habe Merkel gesagt. Weitere 2000 Menschen wie Menschenrechtler und Anwälte sollten auch ausreisen. Insgesamt handele es sich inklusive der Familien um rund 10'000 Menschen. «Wir evakuieren nun in Zusammenarbeit mit den USA die Menschen. Ohne die Hilfe der Amerikaner könnten wir so einen Einsatz nicht machen», sagt die Kanzlerin.

12:23 Menschen sollen von Flugzeug gestürzt sein Die Verzweiflung der Zivilbevölkerung nach der Übernahme Kabuls durch die Taliban wächst: Zahlreiche Menschen versuchen, aufs Gelände des Hamid Karzai International Airport in Kabul einzudringen. Auf dem Areal herrscht nach wie vor grosses Chaos. In den sozialen Medien kursieren Videos, die zeigen sollen, wie Menschen aus beträchtlicher Höhe von einem Militärflugzeug fallen. Es wurde gemutmasst, dass sich die Menschen im Bereich der Flugzeugräder versteckt hatten. Diese Angaben konnten bislang nicht unabhängig verifiziert werden. Legende: Grosses Gedränge am Flughafen in Kabul. Reuters

12:10 Machtübernahme zum Nachteil westlicher Errungenschaften Die Taliban dürften bei vielen westlichen Errungenschaften «die Uhr zurückdrehen» – dies die Einschätzung von Markus Kaim, Experte für internationale Sicherheitspolitik. Die Machtübernahme der Taliban dürfte für die Zivilbevölkerung in puncto Frauenrechte, freie und faire Wahlen sowie Rechtsstaatlichkeit einen Rückschritt bedeuten, sagt Kaim. Er verweist dabei auf die Erfahrungen aus Gebieten, die in den letzten Tagen und Wochen bereits von den Taliban besetzt worden sind. «Dies sind die Vorzeichen eines islamischen Emirats. Und diese sind für viele Menschen keine Verbesserung ihrer Lebenssituation, sondern eine Verschlechterung.» Audio Markus Kaim: «Im Moment gibt es keine Macht, die den Taliban die Stirn bieten kann» 07:34 min, aus SRF 4 News aktuell vom 16.08.2021. abspielen. Laufzeit 07:34 Minuten.

11:52 Taliban sammeln Waffen von Zivilisten ein In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Taliban-Kämpfer damit begonnen, Waffen von Zivilisten einzusammeln. Die Menschen benötigten diese Waffen nicht mehr zu ihrem persönlichen Schutz, sagt ein Taliban-Vertreter dazu. «Wir verstehen, dass die Menschen die Waffen für ihre persönliche Sicherheit behalten haben. Jetzt können sie sich sicher fühlen. Wir sind nicht hier, um unschuldigen Zivilisten zu schaden», sagt der Islamist gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Auch auf Twitter hat bereits der Gründer eines afghanischen Medienhauses gemeldet, die Taliban hätten sich im Unternehmen nach Waffen erkundigt.

11:36 Offener Brief: Bündnis will vorläufige Aufnahme afghanischer Flüchtlinge Das «Bündnis unabhängiger Rechtsarbeit im Asylbereich, Link öffnet in einem neuen Fenster» verlangt in einem offenen Brief, dass afghanische Flüchtlinge, die sich in der Schweiz befinden, mindestens vorläufig aufgenommen werden. Der vorläufige Aufenthalt sollte ihnen unabhängig davon gewährt werden, ob sie sich in einem laufenden Asylverfahren befinden oder nicht, schreibt das Bündnis dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, dem Staatssekretariat für Migration und dem Parlament. Das Bündnis ist laut eigenen Angaben ein Zusammenschluss verschiedener Beratungsstellen, Organisationen, Anwältinnen und Anwälten sowie Einzelpersonen, die Rechtsarbeit im Asylbereich leisten. Nach dem Vorbild der Aktion für Syrien 2013 sollte die Schweiz den Angehörigen von in der Schweiz lebenden afghanischen Staatsangehörigen mittels humanitärer Visa den Familiennachzug erlauben. Diese Möglichkeit sollte gemäss der Organisation dringend auf alleinstehende verwandte Frauen und Mädchen ausgedehnt werden.

11:10 China fordert Taliban zu friedlicher Machtübernahme auf «Die Lage in Afghanistan hat sich wesentlich verändert, und wir respektieren den Willen und die Entscheidung des afghanischen Volkes», sagte die Sprecherin des Aussenministeriums, Hua Chunaying, vor der Presse in Peking. Ein Ende des Krieges und die Schaffung von Frieden seien sowohl der einhellige Wunsch der mehr als 30 Millionen Afghanen als auch die gemeinsame Erwartung der internationalen Gemeinschaft und der Länder in der Region. China teilt eine 76 Kilometer lange Grenze mit Afghanistan. Die Sprecherin wies ferner auf eine Erklärung der Taliban vom Vortag hin, dass der Krieg vorbei sei. «China erwartet, dass diese Erklärungen umgesetzt werden, um einen reibungslosen Übergang in Afghanistan sicherzustellen, jede Art von Terrorismus und Verbrechen einzudämmen und es dem afghanischen Volk zu ermöglichen, den Krieg hinter sich zu lassen und ein besseres Zuhause wiederaufzubauen.» Peking hatte den Rückzug der USA aus Afghanistan wiederholt als überhastet kritisiert.

10:43 Ausländische Botschaften in Afghanistan verwaisen Verschiedene Länder melden derzeit, dass sie ihre Staatsbürger in Sicherheit bringen konnten. So hat unter anderem Schweden nach Angaben der Regierung die Evakuierung der Botschaft in Kabul abgeschlossen. Die schwedischen Mitarbeiter der Gesandtschaft seien in der vergangenen Nacht per Hubschrauber und mit einem US-Flugzeug nach Katar ausgeflogen worden. Laut Aussenministerin Ann Linde arbeite man nun daran, auch die afghanischen Ortskräfte auszufliegen. Auch alle Mitglieder der spanischen Botschaft sowie alle afghanischen Ortskräfte sind zum Flughafen gebracht worden. Sicherheitskräfte hätten die Diplomaten und ihre Mitarbeiter auf

dem Weg zum Flughafen geschützt, sagte Innenminister Fernando Grande-Marlaska dem Sender SER. Spanien habe Transportflugzeuge entsandt, damit das Botschaftspersonal und afghanische

Mitarbeiter der spanischen Armee so schnell wie möglich das Land verlassen könnten.

10:26 Netzwerk ruft zu Protestkundgebung in Bern auf Das Netzwerk «Migrant Solidarity Network» und die afghanische Gruppe «My life in Switzerland» rufen gemeinsam zu einer Protestkundgebung gegen die Gewaltoffensive der Taliban in Afghanistan auf. Wie das Netzwerk auf seiner Webseite schreibt, Link öffnet in einem neuen Fenster, findet die bewilligte Spontan-Demonstration heute Abend um 18 Uhr auf dem Bundesplatz in Bern statt. «Wir drücken unseren Abscheu gegenüber den Taliban und ihren Unterstützer*innen aus», heisst es auf der Webseite.

10:07 Swiss meidet ab sofort Luftraum über Afghanistan Die Fluggesellschaft Swiss umfliegt derzeit den Luftraum über Afghanistan. Wie sie am Montagmorgen auf Anfrage mitteilte, geschieht dies aufgrund «der aktuell dynamischen politischen Lage». Die Lage werde fortlaufend überprüft, teilte die Swiss weiter mit. Bis anhin führten einige Flugrouten nach Asien über Afghanistan. Auch die anderen Airlines der Muttergesellschaft Lufthansa vollzogen diesen Schritt. Die Lufthansa prüft derzeit in «Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt, wie sie die Bundesregierung bei der Evakuierung von deutschen Staatsangehörigen und lokalen Kräften zeitnah unterstützen kann», sagt ein Konzernsprecher. Legende: Menschen versuchen aufs Flughafengelände in Kabul einzudringen. Keystone

9:43 Augenzeugen berichten von mindestens fünf Toten Bei den chaotischen Zuständen am Flughafen von Kabul sind laut Augenzeugen mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Ein Augenzeuge sagt, fünf Leichen seien zu einem Wagen getragen worden. Gemäss Zeugenberichten ist es derzeit noch unklar, ob die Menschen in der Massenpanik gestorben oder ob sie erschossen worden seien.

9:39 Auch Tschechien hat erste Staatsbürger evakuiert In Prag ist ein erster Evakuierungsflug der tschechischen Armee aus Afghanistan gelandet. An Bord seien tschechische Staatsbürger sowie afghanische Ortskräfte samt ihren Familien, teilte Aussenminister Jakub Kulhanek über den Kurznachrichten-Dienst Twitter mit. Insgesamt habe es sich um 46 Personen gehandelt, die nun in Tschechien in Sicherheit seien. Die tschechische Botschaft in Kabul war bereits am Samstag geräumt worden. Auch die französische Armee will im Laufe des Tages erste Staatsangehörige evakuieren, ebenso Neuseeland.

9:09 Gerüchte führen am Flughafen zu Grossansturm Laut einem Bewohner haben sich in Kabul Gerüchte verbreitet, wonach jeder, der es zum Flughafen schaffe, evakuiert werde. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise, dass diese Gerüchte zutreffen. Die deutsche Botschaft warnte auf Twitter sogar davor, zum Flughafen ohne Aufforderung zu fahren. Dies könne gefährlich sein. Die Szenen am Flughafen sind dramatisch: Menschen kletterten über Drehleitern, um in ein Flugzeug zu kommen. Auch Afghanen, die nicht einmal Reisepässe hätten, würden ihr Glück versuchen, sagten Bewohner von Kabul. Die zivile Flugverkehr-Aufsicht ACAA in Afghanistan hat mitgeteilt, dass der Luftraum für das Militär freigegeben worden sei. Die Behörde rät von Überflügen Afghanistans im Transitverkehr ab. Der Flughafen Kabul hat laut lokalen Medien mitgeteilt, dass keine kommerziellen Flüge mehr stattfänden.

8:48 Über 65 Staaten pochen auf offene Grenzen 25 EU-Länder sowie mehr als 40 weitere Staaten drängen auf weiterhin offene Grenzen und Ausreisemöglichkeiten in Afghanistan. «Afghanen und internationale Bürger, die das Land verlassen wollen, müssen dies tun dürfen; Strassen, Flughäfen und Grenzübergänge müssen offen bleiben», heisst es in einem von EU-Aussenvertreter Josep Borrell veröffentlichten Statement. Dieses ist den Angaben zufolge auch mit Deutschland abgestimmt. Im Statement heisst es weiter: Jene, die in Afghanistan Macht- und Autoritätspositionen innehätten, seien für den Schutz von Menschenleben verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Zudem müssten sie Sicherheit und eine zivile Ordnung sofort wiederherstellen.