0:44 Das Innenministerium veröffentlicht Zwischenergebnis In Frankreich wird es mit grosser Sicherheit erneut zu einem Duell zwischen dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron und der Rechten Marine Le Pen um das höchste Staatsamt kommen. Nach Zahlen des Innenministeriums in der Nacht zum Montag stehen sich der amtierende Staatschef und seine Konkurrentin vom Rassemblement National am 24. April in der Stichwahl gegenüber. Nach Auszählung von rund 90 Prozent der zur Wahl registrierten Wähler kam Macron auf 27.4 Prozent vor Le Pen mit 24.6 Prozent. Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon kam demnach mit 20.9 Prozent auf Platz drei. Zuvor hatte der Fernsehsender «France 2» gemeldet, dass der Abstand zwischen Mélenchon und Le Pen nur noch 0.8 Prozent betragen würde. Mit dem neuen Auszählungsstand springt dieser wieder auf eine Differenz von 3.7 Prozent. Ein vollständiges Ergebnis nach Auszählung aller Stimmen werde erst später in der Nacht oder am Morgen erwartet.

23:21 Die gleiche Stichwahl wie 2017 – doch die Vorzeichen sind anders Le Pen gegen Macron – in Frankreich kommt es zur gleichen Stichwahl wie 2017. Doch diesmal dürfte das Rennen enger werden. Lesen Sie hier die Analyse von Frankreich-Korrespondent Daniel Voll.

22:50 Journalistin Calla: «Le Pen hat an ihrem Image gearbeitet» Dass sich Marine Le Pen eine gute Ausgangslage für die Stichwahl geschaffen habe, führt Journalistin Cécile Calla im SRF News Spezial auf mehrere Gründe zurück. Le Pen habe sich zum einen von ihrem Vater emanzipiert und den Parteinamen geändert. «Sie hat auch an ihrem Image gearbeitet.» Es sei ausserdem ein kluger Schachzug von Marine Le Pen gewesen, im Wahlkampf früh auf das Thema Kaufkraft zu setzen. Zugleich habe sie auch die Frauenkarte ausgespielt. Und nicht zuletzt habe ihr die Kandidatur des Rechtsextremen Éric Zemmour geholfen, sich mehr in der Mitte zu positionieren.

22:42 Journalistin Calla: «Macron konnte als französischer Chefdiplomat punkten» Journalistin Calla hat Emmanuel Macrons Rede nach Bekanntgabe der Hochrechnungen analysiert. Sie sagt, er habe bescheidene Töne angeschlagen, auch die Umwelt oder die Kaufkraft angesprochen, das grosse Wahlkampf-Thema von Le Pen. «Man hatte das Gefühl, er wollte nicht nur die Wähler der Linken ansprechen, sondern auch jene von Marine Le Pen.» Calla attestiert Macron, dass er sich – wie schon 2017 – gut auf dem internationalen Parkett positioniert hat. «Er konnte immer wieder als französischer Chefdiplomat punkten.» Das erkläre wohl auch, warum mehr Menschen als erwartet Macron ihre Stimme gegeben haben.

22:36 Journalistin Calla: «Wahl von Macron ist noch alles andere als sicher» Die Ausgangslage für die Stichwahl vom 24. April ist klar: Emmanuel Macron und Marine Le Pen haben es in die zweite Runde geschafft. «Es ist wahrscheinlich, dass Emmanuel Macron gewinnt. Aber ist noch alles andere als sicher», sagt Cécile Calla, französische Journalistin und Sachbuchautorin im SRF News Spezial zum weiteren Fortgang der Präsidentschaftswahl. Macron stehe zwar aktuell mit 28 Prozent vorne. Aber es sei ihm nicht gelungen, das Versprechen, den Rechtsextremismus in Frankreich zu bekämpfen, einzulösen. Die Rechte habe in den letzten fünf Jahren kräftig zulegen können.

22:23 Stichwahl: Erste Umfragen sehen Macron als Sieger Emmanuel Macron geht Umfragen zufolge als wahrscheinlicher Sieger aus der Stichwahl gegen seine rechte Herausforderin Marine Le Pen hervor. Den Zahlen des Umfrageinstituts Ipsos-Sopra Steria zufolge könnte der amtierende Präsident am 24. April auf 54 Prozent der Stimmen kommen, wie der Sender Franceinfo berichtet. Auf Le Pen würden demnach 46 Prozent der Stimmen entfallen. Von einem engeren Duell zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen geht das IFOP-Institut aus. Laut Umfragen könnte das jetzige Staatsoberhaupt mit 51 Prozent wiedergewählt werden, während die Kandidatin des Rassemblement National auf 49 Prozent der Stimmen käme.

22:00 Macron spricht von «Wahl der Hoffnung» Kurz vor 22 Uhr tritt auch Emmanuel Macron vor die Medien und dankt seinen Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen. Mit Blick auf die Stichwahl bittet er sie, ihm auch am 24. April die Stimme zu geben. Er wolle auch all jene überzeugen, die sich heute enthalten oder jemand anderem die Stimme gegeben hätten. Er setze sich für ein Frankreich ein, das sich innerhalb eines starken Europas positioniere. Es gehe ihm um ein Frankreich, das Fortschritt für alle biete, die Vollbeschäftigung anstrebe und in der Lage sei, Sozialleistungen und einen Wohlfahrtsstaat zu finanzieren. Macron warnt vor vorschneller Siegesgewissheit und appelliert, für seine Wahl zu mobilisieren. «Am 24. April können wir uns für eine Wahl der Hoffnung starkmachen.» Macron dankt ferner seinen Mitstreitern Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse und Fabien Roussel, die ihm bereits ihre Unterstützung für die zweite Runde zugesichert haben.

21:25 Zemmour weibelt für Marine Le Pen Der rechtsextreme Publizist Éric Zemmour ruft seine Wählerinnen und Wähler dazu auf, in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl für Rechtspopulistin Marine Le Pen zu stimmen. «Ich werde mich nicht im Gegner irren», sagt Zemmour. Präsident Emmanuel Macron habe Millionen von Einwandernden ins Land gelassen und die Unsicherheit im Land im Wahlkampf ignoriert. Deshalb unterstütze er trotz aller Konflikte Le Pen, so Zemmour. «Ich bin sicher, dass wir bald gewinnen werden», sagt er an seine Unterstützer gewandt. «Wir sind ins politische Leben vorgedrungen. Wir haben die alten, sterbenden Parteien überholt.» Die Stimme seiner Wählenden werde weiter Gehör finden. Zemmour liegt mit gut 7 Prozent der Stimmen abgeschlagen auf dem 4. Platz.

21:07 Le Pen will Frankreich «in Ordnung bringen» Laut der Rechten Marine Le Pen haben sich für die Stichwahl vom 24. April «zwei entgegengesetzte Visionen der Zukunft» durchgesetzt. Sie vertrete «die soziale Gerechtigkeit rund um das jahrtausendealte Konzept von Nation und Volk». Sie werde die nationale Unabhängigkeit und die Möglichkeit der einfachen Franzosen sicherstellen, für sich selber zu entscheiden. «Ich werde Frankreich in fünf Jahren in Ordnung bringen», so Le Pen. «Was am 24. April auf dem Spiel steht, ist keine Wahl der Umstände, sondern eine Entscheidung für die Gesellschaft, eine Entscheidung für die Zivilisation», sagt die 53-Jährige. «Von Ihrer Stimme hängt ab, welchen Platz wir den Menschen gegenüber der Macht des Geldes einräumen wollen.»

20:55 Auch Jean-Luc Mélenchon will Le Pen verhindern Bei der Stichwahl wird interessant zu beobachten sein, was mit den linken Stimmen des aktuell Drittplatzierten Jean-Luc Mélenchon («La France Insoumise») passieren wird. In einer kurzen Ansprache hat er sich soeben klar dafür ausgesprochen, am 24. April nicht Marine Le Pen zu wählen. Cécile Calla, französische Journalistin und Sachbuchautorin, hält es allerdings nicht für ausgeschlossen, dass zumindest ein Teil von Mélenchons Stimmen aufs Konto von Marine Le Pen wandern. Ein anderer Teil werde sich wohl enthalten, sagte Calla in der Sondersendung SRF News Spezial.

20:44 Extreme Rechte ruft zur Wahl von Le Pen auf Der rechtsextreme Éric Zemmour ruft nach Worten seiner Unterstützerin Marion Maréchal zur Wahl von Marine Le Pen in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl auf. Das habe einen einfachen Grund, sagte Le Pens Nichte Maréchal am Sonntagabend im Sender TF 1: «Emmanuel Macron ist der Hauptgegner. Er ist der Präsident der massiven Einwanderung, der Präsident der Unsicherheit, der Präsident der Deindustrialisierung.» Es gebe also keinen Anlass zu zweifeln, wem die Wähler im zweiten Wahldurchgang ihre Stimme geben sollten.

20:37 Stichwahl: Mehrere Kandidaten rufen zur Unterstützung Macrons auf Kurz nachdem die ersten Hochrechnungen veröffentlicht worden sind, tritt Anne Hidalgo, die Kandidatin der «Parti Socialiste», vor die Medien. Sie ruft dazu auf, sich in der Stichwahl am 24. April «gegen die extreme Rechte von Marine Le Pen» zu positionieren und Emmanuel Macron die Stimme zu geben. Gleich tun es ihr die Konservative Valérie Pécresse («Les Républicains»), Fabien Roussel («Parti Communiste Français») und der Grüne Yannick Jadot («Europe Écologie Les Verts»).

20:24 Krachende Niederlage für Sozialisten und Konservative Für die einstigen Volksparteien in Frankreich, die Sozialisten und die Konservativen, hat es im ersten Wahlgang eine historische Niederlage abgesetzt. Laut den Hochrechnungen der Sender France 2 und TF1 kommen die bürgerlich-konservativen Les Républicains mit Spitzenkandidatin Valérie Pécresse auf nur 4.6 bis 5 Prozent der Stimmen. Die Sozialisten, die von 2012 bis 2017 mit François Hollande noch den Präsidenten stellten, stürzen auf 1.9 bis 2.1 Prozent ab.

20:10 Französische Journalistin Calla: «Macron muss den Wählern vermitteln, dass er ihre Bedürfnisse ernst nimmt» Emmanuel Macron «wollte die Franzosen versöhnen, die polarisierte Gesellschaft zusammenbringen. Das hat er nicht geschafft», sagt Cécile Calla, französische Journalistin und Sachbuchautorin im SRF News Spezial, mit Blick auf die ersten Hochrechnungen zur Präsidentschaftswahl. Gleichwohl habe man im Vorfeld erwartet, dass Macron und Herausforderin Marine Le Pen noch enger beieinander liegen würden. Für viele Wählerinnen und Wähler sei Macron ein konservativer Politiker. Auch ein Präsident der Reichen, weil er die Vermögenssteuer gestrichen habe. Das widerspiegle sich in den ersten Hochrechnungen – ebenso, dass die Rechtspopulisten Aufwind erhalten haben. Calla rechnet damit, dass der Abstand zwischen Macron und Le Pen in der Stichwahl dieses Jahr kleiner sein dürfte als noch 2017. Marine Le Pen wirke gemässigter als noch vor fünf Jahren. Nicht unbedingt, weil sie ihr Programm verändert habe. Sondern, weil mit Éric Zemmour ein noch rechterer Kandidat aufgetreten sei. Macron müsse in den nächsten zwei Wochen daher stark an seinem Image arbeiten und den Französinnen und Franzosen aufzeigen, dass er ihre Bedürfnisse wahrnehme. Mit dem Krieg in der Ukraine sei bei vielen der Eindruck entstanden, Macron interessiere sich gar nicht mehr fürs eigene Land. 04:50 Video Cécile Calla: «Macron muss an seinem Image arbeiten» Aus SRF News spezial vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 50 Sekunden.

20:00 Hochrechung von France 2: Macron deutlich vor Le Pen Emmanuel Macron kann Marine Le Pen im ersten Wahlgang um rund 5 Prozentpunkte distanzieren. «Das ist doch relativ deutlich», sagt SRF-Korrespondentin Alexandra Gubser. Noch sei für Macron aber nichts gewonnen. Die Entscheidung zwischen Präsident Macron und seiner Herausforderin Le Pen fällt in zwei Wochen in der Stichwahl. Nicht in die Stichwahl dürfte es laut den ersten Hochrechnungen der linke Jean-Luc Mélenchon schaffen. Er hat rund 3 Prozentpunkte Rückstand auf Le Pen. Frankreich Wahlen 2022 – Kandidaten 1. Wahlgang

19:44 Um 20 Uhr erste Hochrechnungen Die Spannung steigt: Um 20 Uhr veröffentlichen französische TV-Sender die ersten Hochrechnungen zur Präsidentschaftswahl in Frankreich. Aus Belgien sind bereits erste Zahlen durchgesickert: Laut einer ersten Nachwahlbefragung haben der amtierende Präsident Emmanuel Macron und seine rechte Herausforderin Marine Le Pen am meisten Stimmen erhalten – beide kommen demnach auf je 24 Prozent der Stimmen. Die aktuellen Hochrechnungen in der Übersicht finden Sie ab 20 Uhr in unserem Online-Artikel.

19:13 Macron und seine Vorgänger in der Fünften Republik Am 14. Mai 2017 wurde der damals 39-jährige Emmanuel Macron als achter, und jüngster Präsident seit Einführung der V. Republik 1959 vereidigt. Seine Vorgänger waren: François Hollande (15. Mai 2012 bis 14. Mai 2017)

(15. Mai 2012 bis 14. Mai 2017) Nicolas Sarkozy (16. Mai 2007 bis 15. Mai 2012)

(16. Mai 2007 bis 15. Mai 2012) Jacques Chirac (17. Mai 1995 bis 16. Mai 2007)

(17. Mai 1995 bis 16. Mai 2007) François Mitterrand (21. Mai 1981 bis 17. Mai 1995)

(21. Mai 1981 bis 17. Mai 1995) Valéry Giscard d’Estaing (27. Mai 1974 bis 19. Mai 1981)

(27. Mai 1974 bis 19. Mai 1981) Georges Pompidou (20. Juni 1969 bis 2. April 1974)

