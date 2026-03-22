Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wird die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Gordon Schnieder neu stärkste Kraft.

Sie kommt auf 31.0 Prozent der Stimmen (+3.3 Prozent), wie aus dem am Abend veröffentlichten vorläufigen Endergebnis hervorgeht.

Auf Platz zwei folgt die SPD von Ministerpräsident Alexander Schweitzer mit 25.9 Prozent (-9.8 Prozent) und stürzt damit in ein historisches Tief.

Hinter der SPD auf Platz 3 liegt die AfD mit 19.5 Prozent (+11.2 Prozent). Die Alternative für Deutschland könnte ihren Stimmenanteil gegenüber der vorherigen Wahl 2021 also mehr als verdoppeln.

Die Grünen verlieren leicht, die FDP verliert über 3 Prozent und dürfte an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, die für den Einzug in den Landtag notwendig ist. Die Linke macht Boden gut, dürfte aber mit etwas über 4 Prozent nicht in den Landtag einziehen.

Historisches Tief für SPD

Der CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder könnte nun nächster Ministerpräsident werden, nachdem seine Partei im Heimatland des langjährigen christdemokratischen deutschen Kanzlers Helmut Kohl fast 35 Jahre in der Opposition war.

Fachredaktorin: «Scherbenhaufen für die SPD im Südwesten» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF / Oscar Alessio Kurzeinschätzung von Deutschland-Korrespondentin Simone Fatzer: Der Wahlkampf war zwar auf die Spitzenkandidaten ausgerichtet: Alexander Schweitzer, SPD oder Gordon Schnieder, CDU. Alexander Schweitzer konnte trotz persönlich besserer Umfragewerte den Amtsbonus nicht für sich nutzen. Rheinland-Pfalz ist ein strukturschwaches, konservatives Land, wo man sich Sorgen um Arbeitsplatzabbau macht. Hier wurde der «Wirtschaftspartei» CDU höhere Problemlösungskompetenz zugeschrieben als der SPD. Verloren hat die SPD offenbar stark bei Frauen: Alexander Schweitzer wurde nie so beliebt wie seine Vorgängerin Malu Dreyer. Die SPD verlor bereits in Baden-Württemberg dramatisch. Dass sie nach 35 Jahren den Ministerpräsidentenposten in Mainz verliert, ist für die Partei eine Katastrophe. Es werden nun harte Diskussionen um Personal- und Richtungsfragen losgehen. Die SPD wird in Berlin für die CDU zu einer unberechenbaren Regierungspartnerin für anstehende Reformen.

Seit zehn Jahren regiert die nach den Parteifarben «Ampel» genannte Koalition aus SPD, Grünen und FDP das Bundesland mit gut vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Über Monate hatte die CDU in Umfragen deutlich geführt, seit Jahresbeginn holte die SPD auf – aber am Ende nicht genug. Nun läuft alles auf eine – wie auf Bundesebene in Berlin – «schwarz-rote» Koalition zwischen CDU und SPD unter dem 50-jährigen Finanzwirt Schnieder hinaus, denn beide Parteien schliessen eine Regierung mit der AfD aus.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Liegt als Spitzenkandidat mit seiner Partei CDU vorn: Gordon Schnieder (rechts), neben CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz. Bildquelle: EPA / RONALD WITTEK. 1 / 4 Legende: Liegt als Spitzenkandidat mit seiner Partei CDU vorn: Gordon Schnieder (rechts), neben CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz. EPA / RONALD WITTEK

Bild 2 von 4. Schnieder hat den möglichen Koalitionspartner SPD zu einem klaren Politikwechsel aufgefordert. «Ansonsten würden wir vollkommen unglaubwürdig werden», sagte er im ZDF. Bildquelle: IMAGO / Political-Moments. 2 / 4 Legende: Schnieder hat den möglichen Koalitionspartner SPD zu einem klaren Politikwechsel aufgefordert. «Ansonsten würden wir vollkommen unglaubwürdig werden», sagte er im ZDF. IMAGO / Political-Moments

Bild 3 von 4. AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger jubelt mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern über das Rekordergebnis der Partei. Bildquelle: KEYSTONE / DPA / Thomas Frey. 3 / 4 Legende: AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger jubelt mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern über das Rekordergebnis der Partei. KEYSTONE / DPA / Thomas Frey

Bild 4 von 4. Auf der anderen Seite der Gefühlsskala die SPD – mit Spitzenkandidat und grossem Verlierer des Abends, Alexander Schweitzer (mit Mikrofon). Bildquelle: REUTERS / Kai Pfaffenbach. 4 / 4 Legende: Auf der anderen Seite der Gefühlsskala die SPD – mit Spitzenkandidat und grossem Verlierer des Abends, Alexander Schweitzer (mit Mikrofon). REUTERS / Kai Pfaffenbach Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Schnieder führt die Landes-CDU als Partei- und Fraktionschef. Der Vater dreier Kinder punktete im ländlich geprägten Bundesland als bodenständiger Mann aus einem Dorf in der Vulkaneifel. Sein älterer Bruder Patrick (auch CDU) ist Bundesverkehrsminister.

Für Schwarz-Rot im Bund wird es noch ungemütlicher

Sollte die CDU am Ende auf Platz eins bleiben, hätte sie zwei Wochen nach der knappen Niederlage bei einer Landtagswahl im benachbarten Bundesland Baden-Württemberg den Start ins wichtige Wahljahr 2026 gerettet.

Für die SPD ist die absehbare Niederlage nach knapp 35 Jahren Regierungszeit ein Fiasko. In der Bundespartei könnte das all jenen vom linken Flügel Auftrieb geben, die sich von den Vorsitzenden, Finanzminister Lars Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas, einen konfrontativeren Kurs gegenüber dem christdemokratischen Koalitionspartner von Kanzler Friedrich Merz wünschen.

Stadt München neu von einem Grünen regiert Box aufklappen Box zuklappen Die Stadt München wird in den nächsten sechs Jahren von einem grünen Oberbürgermeister regiert. In der Stichwahl zeichnet sich ein überraschend klarer Sieg von Herausforderer Dominik Krause vom Bündnis 90/Die Grünen gegen SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter ab. Dieser hatte im ersten Wahlgang noch am meisten Stimmen geholt. Die SPD stellt in München seit 42 Jahren den Oberbürgermeister. München ist die drittgrösste Stadt Deutschlands.

In der Koalition dürfte es daher knirschen – ausgerechnet vor heiklen Beratungen über unumgängliche Sozialreformen bei Krankenversicherung, Pflege und Rente. Bis Jahresende wollen sich Union (CDU und CSU) und SPD da einig werden. Dazwischen liegen im September Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, bei denen die AfD mit Abstand stärkste Kraft werden könnte.

Zur Wahl aufgerufen waren knapp drei Millionen Bürger. Die Wahlbeteiligung lag bei 68.5 Prozent (2021: 64.3 Prozent).