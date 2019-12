Rudy Giuliani, Paul Manafort, Hunter Biden – im Laufe der Ermittlungen der letzten Jahre tauchen immer wieder US-Amerikaner auf, die in der Ukraine zweifelhafte Geschäfte machen. Wie stark ist Washington eigentlich Teil der Korruption in der Ukraine? «Seit 25 Jahren gibt es einen regen Austausch zwischen den Ländern», sagt Heather Conely vom «Center for Strategic and International Studies». Amerikaner würden dem Land helfen, würden Geschäfte machen. Mit der erklärten Mission, die Transparenz und Rechtsstaatlichkeit zu fördern. Aber einiges sei in die andere Richtung geflossen und Amerikaner hätten in der Ukraine kleptokratische Methoden erlernt.

Der Unterschied sei aber, dass es in den USA einen funktionierenden Rechtsstaat gebe. Conely sieht das Impeachment sogar als Chance – eine Chance, das US-Engagement für die Ukraine zu erneuern. «Die Ukraine hat in Washington nicht mehr so hohe aussenpolitische Priorität genossen wie Iran und Nordkorea.» Dank des Impeachments würden die Ukraine und die russische Aggression in der Region wieder stärker in den Fokus rücken.