Eine Million Menschen an Papst-Messe am Jugendtreffen

Hunderttausende junge Menschen füllen dieses Wochenende ein Feld am Stadtrand von Rom, um Papst Leo XIV. zum sogenannten Jubiläum der Jugendlichen im Heiligen Jahr zu sehen.

Behörden schätzen, dass sich im Gebiet Tor Vergata und Umgebung bei der Abschlussmesse am Sonntagmorgen sogar über eine Million Menschen aufhielten, wie der Vatikan mitteilt.

Es ist die bislang grösste Veranstaltung seit Amtsantritt des neuen katholischen Pontifex.

«Für mich ist es ein Privileg, ein Segen», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche vor dem Treffen mit den jungen Gläubigen in Rom. Bei der grossen Freiluftveranstaltung feierten Jugendliche aus 146 Ländern mit Musik und Gebet.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Das sogenannte Jubiläum der Jugendlichen im Heiligen Jahr ist die bislang grösste Veranstaltung von Papst Leo seit seinem Amtsantritt Anfang Mai. Bildquelle: Reuters/Vatikanische Medien/Simone Risoluti. 1 / 5 Legende: Das sogenannte Jubiläum der Jugendlichen im Heiligen Jahr ist die bislang grösste Veranstaltung von Papst Leo seit seinem Amtsantritt Anfang Mai. Reuters/Vatikanische Medien/Simone Risoluti

Bild 2 von 5. Flankiert von Jugendlichen trifft der Pontifex bei der Freiluftveranstaltung in Tor Vergata ein. Bildquelle: EPA/Angelo Carconi. 2 / 5 Legende: Flankiert von Jugendlichen trifft der Pontifex bei der Freiluftveranstaltung in Tor Vergata ein. EPA/Angelo Carconi

Bild 3 von 5. Auf dem Gelände am südöstlichen Stadtrand der italienischen Hauptstadt werden bis zu einer Million Menschen erwartet. Bildquelle: EPA/Angelo Carconi. 3 / 5 Legende: Auf dem Gelände am südöstlichen Stadtrand der italienischen Hauptstadt werden bis zu einer Million Menschen erwartet. EPA/Angelo Carconi

Bild 4 von 5. Das Jugendtreffen wird am Sonntagmorgen mit einer Abschlussmesse mit Papst Leo zu Ende gehen. Bildquelle: EPA/Fabio Frustaci. 4 / 5 Legende: Das Jugendtreffen wird am Sonntagmorgen mit einer Abschlussmesse mit Papst Leo zu Ende gehen. EPA/Fabio Frustaci

Bild 5 von 5. Das katholische Kirchenoberhaupt kam mit dem Helikopter zur Messe angeflogen. Bildquelle: AP/Vatikanische Medien/Alessandro Sardo. 5 / 5 Legende: Das katholische Kirchenoberhaupt kam mit dem Helikopter zur Messe angeflogen. AP/Vatikanische Medien/Alessandro Sardo __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Höhepunkt des Programms am Samstag war die Vigil, eine abendliche Gebetsstunde mit dem 69-jährigen Pontifex. Dabei beantwortete Leo auf Spanisch, Englisch und Italienisch Fragen junger Menschen – zu Freundschaft in Zeiten von Sozialen Medien, zur Angst vor Entscheidungen und zur Suche nach Sinn in einer unübersichtlichen Welt.

Immer wieder betonte er: Echte Beziehungen, Mut und eine Verbindung zum Glauben seien der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. «Sucht Gerechtigkeit, um eine menschlichere Welt zu schaffen. Dient den Armen und bezeugt so das Gute, das wir uns immer von unseren Nächsten wünschen», sagte er in einer Ansprache.

Abschlussmesse am Sonntagmorgen

Beim allsonntäglichen Angelus-Gebet an der Abschlussmesse am Sonntag erinnerte der Papst an die Kriegsopfer weltweit. «Wir stehen an der Seite der jungen Menschen in Gaza, in der Ukraine und in allen Ländern, die vom Krieg erschüttert sind», sagte Leo.

Den jungen Gläubigen sagte er: «Ihr seid das Zeichen dafür, dass eine andere Welt möglich ist: eine Welt der Brüderlichkeit und Freundschaft, in der Konflikte nicht mit Waffen, sondern mit Dialog gelöst werden.» Anschliessend lud er die jungen Gläubigen zum Weltjugendtreffen 2027 in die südkoreanische Hauptstadt Seoul ein.

Zum Abschluss des Gottesdienstes rief er den jungen Gläubigen zu: «Strebt nach Grossem, nach Heiligkeit, wo immer ihr auch seid. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden.»

Der moderne Papst? Box aufklappen Box zuklappen Das Treffen mit der Jugend gilt als Stimmungstest für den Pontifex. Leo, bürgerlich Robert Francis Prevost, ist deutlich jünger als viele seiner Vorgänger und der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri. Bei jungen Gläubigen könnte er mit seiner internationalen Erfahrung aus den USA und Peru punkten. Vor seiner Wahl trainierte er regelmässig im Fitnessstudio, eine seiner ersten Audienzen galt Tennisstar Jannik Sinner. Zudem spricht er immer wieder Themen an, die viele junge Menschen bewegen – etwa Klimaschutz, Künstliche Intelligenz sowie Krieg und Frieden.

Das Jugendtreffen gilt als zentrales Ereignis im Heiligen Jahr. Seit Dienstag sind Hunderttausende junge Menschen in Rom unterwegs. Zur Eröffnungsmesse überraschte Leo rund 120'000 Teilnehmende auf dem Petersplatz mit einer Rundfahrt im Papamobil. In einer kurzen Ansprache rief er sie auf, Zeichen der Hoffnung und des Friedens zu sein.