Legende: In der Grossen Halle des Volkes in Peking wurden am 25. Februar 2021 die Erfolge in der Armutsbekämpfung gefeiert und zahlreiche Kämpferinnen und Kämpfer für ihren Einsatz geehrt. Unter ihnen Xia Sen, ehemals Forscherin an der Akademie für Sozialwissenschaften. imago images