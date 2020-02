Flug LX 353 von London bringt John Shipton nach Genf. Shipton ist der 75-jährige Vater von Julian Assange und kommt auf Einladung des Grünen Kantonsrats Jean Rossiaud. Dieser möchte ein humanitäres Visum und eine Therapie für den Enthüllungsjournalisten Assange. Als Ausweg aus einer verfahrenen Situation.

Momentan sitzt Assange in London in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ihm droht die Auslieferung in die USA wegen Spionage – und dort erwartet ihn Gefängnis bis ans Lebensende. Als Strafe dafür, dass Wikileaks Kriegsverbrechen von US-Soldaten öffentlich gemacht hat.

Jahrelang hatte Julien Assange als politischer Flüchtling in der Botschaft von Ecuador gelebt. Nach dem Machtwechsel in Ecuador war er letzten April der Londoner Polizei überlassen worden. Erst drohte ihm die Auslieferung wegen angeblicher Sexualdelikte nach Schweden. Das Verfahren allerdings wurde eingestellt, stattdessen verlangen nun die USA seine Auslieferung.

Kann Genf helfen?

Wird Grossbritannien dem nachgeben? Ein Ausweg, den USA abzusagen, ohne sie zu brüskieren, könnte ein Pflegeaufenthalt in Genf sein. Deshalb hat Jean Rossiaud letzten Freitag für Assanges Vater ein Treffen mit dem Genfer Gesundheitsdirektor Mauro Poggia (MCG) arrangiert.

Poggia reagiert erfreut. Eine ganz wichtige Sache sei das, sagt er. Er werde umgehend einen Brief an den Bund aufsetzen und gleich an der Staatsratssitzung vom heutigen Mittwoch einbringen – der Gesamt-Staatsrat muss dann darüber entscheiden. «Wir werden den Vorstoss machen und unser ganzes Gewicht beim Bund einbringen, um eine positive Antwort zu bekommen», verspricht Mauro Poggia. «Wir wissen, wie heikel das Dossier ist.»

Folteropfer Assange

Dass im Fall Assange ein humanitäres Visum und ein Klinikaufenthalt nötig sind, macht der Bericht eines anderen Schweizers deutlich: Nils Melzer ist UNO-Sonderbeauftragter gegen Folter. Er hat Assange mit zwei Ärzten im Gefängnis besucht. Laut Melzer zeige Assange die Symptome psychologischer Folter: «Das ist keine Folter light, sondern eine extrem schwere Missbrauchsform, die versucht, die Identität und Persönlichkeit eines Menschen zu zerstören».

Wendepunkt im Fall Assange seien die Vorwürfe wegen Vergewaltigung in Schweden gewesen. «Das Sexualstrafverfahren gegen Herrn Assange war der Startschuss für etwas, was ich einen modernen Hexenprozess nenne.» Die Vorwürfe zweier Frauen seien von den Behörden genutzt worden, um einen Rufmord zu begehen – als Voraussetzung dafür, so Melzer, dass der Angriff gegen die Pressefreiheit und die Plattform Wikileaks auf weniger politischen Widerstand stosse.

Die Behörden von Schweden und Grossbritannien weisen die Vorwürfe entschieden und pauschal zurück. Sie duldeten keine Folter und die Justiz arbeite unabhängig.

Der Vater von Assange hingegen ist Melzer dankbar. Nach dem Gespräch mit dem Gesundheitsdirektor bespricht er mit dem Grünen Jean Rossiaud das weitere Vorgehen. Plötzlich hebt er die Tasse und bringt einen Toast aus. «Auf Nils Melzer! Auf Genf!» Tränen schiessen ihm in die Augen, weil endlich Hoffnung für seinen Sohn sichtbar wird.

«Rundschau» Mehr zum Thema in der «Rundschau» um 20.05 Uhr auf SRF 1.

Rundschau, 19.02.2020, 20:05 Uhr; hosb