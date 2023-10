Genossenschaftliches Wohnen ist in der Schweiz seit über hundert Jahren verankert und hat zum Ziel, kostengünstiges Wohnen zu ermöglichen. Wer in einer Genossenschaft wohnen will, muss sich mit einem Anteil-Schein in die Genossenschaft einkaufen und erwirbt damit das Recht, eine Wohnung zu mieten, die allerdings im Besitz der Genossenschaft bleibt.

Cohousing unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten von klassischen Genossenschaften: Beim Cohousing wird viel Wert auf gemeinschaftliches Leben und auf gemeinsame Aktivitäten gelegt. Und: Die Mitglieder einer Cohousing-Gemeinschaft können ihre Wohnungen kaufen und weiterverkaufen. Letzteres allerdings unter strengen Auflagen – und nur an Personen, die von der Cohousing-Gemeinschaft gutgeheissen werden.