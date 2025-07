US-Präsident Donald Trump hat bekanntgegeben, dass er bereits mehrere Briefe an US-Handelspartner unterschrieben habe.

Die Briefe sollen darüber informieren, welche Zölle nun für die betroffenen Länder gelten werden.

Voraussichtlich am 9. Juli läuft eine Frist ab, die Trump im Zollstreit einmal gesetzt hat – sie betrifft auch die Schweiz.

«Ich habe einige Briefe unterschrieben und sie werden am Montag verschickt», sagte Trump an Bord der Air Force One am Freitag (Freitagnacht Schweizer Zeit).

Legende: Am 2. April präsentierte US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus eine Liste mit den vorgesehenen Importzöllen für alle Länder. REUTERS/Carlos Barria

Es würden «wahrscheinlich zwölf Briefe» sein, so der US-Präsident. An welche Länder die Schreiben geschickt werden, werde noch bekanntgegeben.

«Es ist einfacher, einen Brief zu schicken, in dem steht: ‹Hören Sie, wir wissen, dass wir ein gewisses Defizit haben oder in einigen Fällen einen Überschuss, aber nicht viel. Und hier ist, was Sie zahlen müssen, um in den USA Geschäfte zu machen›», sagte Trump weiter.

Schweiz bei Zollverhandlungen auf den letzten Metern

Für Importe aus der Schweiz hatte Trump Anfang April Zölle in der Höhe von 31 Prozent angekündigt. Die Schweiz verhandelte seither mit den USA, um diese höheren Zölle möglichst abzuwenden. Vergangene Woche hiess es von Schweizer Seite, man sei auf den letzten Metern bei den Verhandlungen.

Am Donnerstag hatte Trump verkündet, die Handelspartner per Brief über die für sie geltenden Strafzölle informieren zu wollen. Er teilte mit, dass die Zölle zwischen zehn und 70 Prozent betragen würden. Laut «Bloomberg» hat Trump bekanntgegeben, dass die angeschriebenen Länder die neuen Tarife ab dem 1. August bezahlen müssten.