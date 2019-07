Darum geht es: In den USA hat ein 16-Jähriger aus Pennsylvania drei Millionen Dollar bei einem Computerspielwettbewerb gewonnen. Der Spielentwickler Epic Games hatte zur ersten Weltmeisterschaft für das Spiel Fortnite geladen. 20'000 Zuschauer verfolgten das Turnier vor Ort in New York in dem Stadion, in dem sonst die US Open stattfinden. Bei Fortnite werden 100 Spieler auf einer virtuellen Insel ausgesetzt und bekämpfen sich. Wer überlebt, gewinnt.

Der Hype um Fortnite: «Das Spiel wurde vor ein paar Jahren lanciert und ist schon fast ein popkulturelles Phänomen», sagt Nathan Leuenberger, Redaktionsleiter der Gaming-Newsseite e-sports.ch. Denn Fortnite sei inzwischen viel mehr als nur ein Computerspiel: «Vor allem Kinder und Teenager fahren voll darauf ab und kaufen sich alles, wo Fortnite draufsteht.»

Für die Jungen sei es ein neues Social-Media-Netzwerk mit viel Suchtpotenzial, ergänzt SRF-Wirtschaftsredaktorin Charlotte Jacquemart.

Der finanzielle Erfolg: Epic Games hat 2018 einen Umsatz von gut 2.5 Milliarden Dollar verzeichnet. Zwei Drittel davon steuerte das Spiel Fortnite bei. Allein die iPhone-Version von Fortnite bringt laut Analysten mehr als zwei Millionen Dollar Umsatz pro Tag, weiss Leuenberger. «Das ist sehr rentabel.»

Dies, obwohl das Game herunterzuladen kostenlos ist. «Damit verdient Epic Games nichts», so Leuenberger weiter. «Aber die Spieler können zusätzliche Waffen und Kleider kaufen und an Events teilnehmen, etwa an Konzerten, die im Spiel selber stattfinden.» All dies koste nicht viel, aber weil es schon 250 Millionen Spieler weltweit gibt, kommt für Epic Games viel Geld zusammen.

Auch Schweizer Gamer dabei: In der Kategorie «Solo», in der jeder Spieler für sich alleine spielt, sind zwei Schweizer Spieler bei der WM in die Top 40 gekommen. Beim «Duo»-Wettkampf, bei dem man jeweils als Zweierteam kämpft, erreichte ein Spieler aus der Schweiz Platz 10, ein weiterer Platz 13.

Legende: Ziel bei Fortnite ist, am längsten zu überleben. Wer am Ende übrigbleibt, gewinnt die Runde. Reuters

Das Preisgeld im Vergleich: Drei Millionen Dollar, das ist etwas mehr als Novak Djokovic vor zwei Wochen für seinen Wimbledon-Sieg erhielt. «Und der Kolumbianer Egan Bernal, der sich drei Wochen abgerackert hat und am Sonntag die Tour de France gewonnen hat, erhält dafür sechsmal weniger als der Teenager, der die Fortnite-WM gewonnen hat», rechnet Jacquemart vor.

Damit sei das Maximum aber noch nicht erreicht, sagt Leuenberger. Es stehe schon bald das nächste grosse Fortnite-Turnier an: «Auch da gibt es wieder einen unglaublich grossen Preispool. Man spricht von 30 Millionen Dollar.»