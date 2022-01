Am Tag nach der Gerichtsentscheidung ist noch unklar, ob Novak Djokovic bei den Australian Open spielen darf.

Falsche Angaben auf einem Einreiseformular Djokovics könnten nun eine Rolle spielen.

Einwanderungsminister Alex Hawke lässt sich allerdings Zeit mit seiner Entscheidung.

Eine Entscheidung der Regierung um den zuständigen Einwanderungsminister Alex Hawke wird erst am Mittwoch erwartet. So möchte Hawke seinen Entscheid gründlich überdenken, wie aus einem Tweet des gut informierten Reporters Paul Sakkal hervorgeht.

Details aus einem Einreiseformular könnten neue Schwierigkeiten für den Tennisspieler mit sich bringen. Wie australische Medien am Dienstag berichteten, entspricht eine Angabe im Einreiseformular des Tennisspielers nicht der Wahrheit – Djokovic war entgegen seiner Aussagen in den 14 Tagen vor dem Flug nach Australien auf Reisen gewesen. Laut regierungsnahen Kreisen wollen die Behörden diese Falschangaben überprüfen, berichtet die australische Tageszeitung «The Age».

Gespräche auf oberster Ebene Box aufklappen Box zuklappen Nach der Gerichtsentscheidung zu Gunsten von Tennis-Profi Novak Djokovic haben Australiens Premierminister Scott Morrison und seine serbische Amtskollegin Ana Brnabic ein Telefonat zu dem Fall geführt. Es handelte sich um ein «konstruktives» Gespräch, wie am Dienstag die australische Nachrichtenagentur AAP unter Berufung auf das Büro des Regierungschefs meldete. Darin habe Morrison die «nicht-diskriminierende» Grenzpolitik Australiens und ihre Rolle beim Schutz des Landes während der Corona-Pandemie erläutert. Die beiden hätten sich darauf geeinigt, in Kontakt zu bleiben und die bilateralen Beziehungen zu stärken.



Unter Berufung auf den staatlichen serbischen Sender RTS hiess es, Brnabic habe von der australischen Seite gefordert, Djokovic mit Würde zu behandeln. Die Premierministerin habe insbesondere die Bedeutung der Trainingsbedingungen für den serbischen Tennisspieler hervorgehoben, der sich in den vergangenen Tagen nicht auf das bevorstehende Turnier habe vorbereiten können.





In veröffentlichten Fotos und Videos aus sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie sich der in Monaco lebende 20-fache Grand-Slam-Sieger vor der Reise nach Down Under sowohl in seiner Heimat Serbien als auch in Spanien zum Trainieren aufgehalten hat. Inwiefern dies Einfluss hat auf die Entscheidung von Einwanderungsminister Hawke, ist bislang unklar. Doch falsche Angaben auf dem Einreiseformular werden als schwerwiegendes Vergehen bezeichnet.

Djokovic in Australien

Bild 1 / 9 Legende: Am 4. Januar teilt Novak Djokovic mit, dass er nach Australien reist – mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung für Ungeimpfte will die Nummer 1 der Welt an den Australian Open teilnehmen (Start: 17. Januar). Twitter/DjokerNole Bild 2 / 9 Legende: Bei der Einreise am Mittwochabend, 5. Januar dann die Überraschung: Djokovic darf nicht ins Land. Er habe die nötigen Dokumente nicht. Er wird in der Nacht auf Donnerstag in ein Hotel für Ausreisepflichtige gebracht. Keystone Bild 3 / 9 Legende: 6. Januar: Novak Djokovic erhält einen Aufschub beim Kampf gegen die drohende Abschiebung aus Down Under. Eine endgültige Entscheidung soll nicht vor einer für Montag angesetzten Gerichtsverhandlung fallen. Das sagt ein Regierungsanwalt am Donnerstag. Seine Fans warten vor dem Hotel, in dem sich Djokovic befindet. Keystone Bild 4 / 9 Legende: Die Affäre Djokovic führt zu zahlreichen Reaktionen. So sagt etwa Rafael Nadal: «Er hat seine eigene Entscheidung getroffen. Jeder ist frei, seine eigene Entscheidung zu treffen, aber das hat Konsequenzen.» Die Welt habe genug gelitten. Viele Leute seien gestorben. «Lasst euch impfen», so der Spanier. Keystone Bild 5 / 9 Legende: Unterstützung gibt es für Djokovic ausgerechnet von Nick Kyrgios – obwohl sich die beiden eigentlich nicht besonders verstehen: «Wie wir mit diesem Fall um Djokovic umgehen, ist schlecht», schreibt der Australier auf Twitter. «Am Ende des Tages ist er auch nur ein Mensch. Macht es besser.» Keystone Bild 6 / 9 Legende: 7. Januar: Djokovic äussert sich zum ersten Mal seit seiner gescheiterten Einreise auf Instagram. «Ich bin froh um die anhaltende Unterstützung. Ich fühle das sehr und bin unglaublich dankbar dafür.» Keystone Bild 7 / 9 Legende: Samstag, 8. Januar: Nach Angaben seiner Anwälte war Tennisstar Novak Djokovic am 16. Dezember 2021 zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden. In diesem Fall soll eine Impfung keine Voraussetzung mehr für eine Einreise und für das Bestreiten des Australian Open in Melbourne sein, so sein Team. Keystone Bild 8 / 9 Legende: Stimmt das? Der australische Gesundheitsminister Greg Hunt erklärt diese Woche, dass eine Infektion nicht für eine Ausnahmebewilligung ausreiche. Personen, die in den letzten sechs Monaten Covid hatten, «gelten nicht als vollständig geimpft». Keystone Bild 9 / 9 Legende: 10. Januar: Novak Djokovic hat mit seinem Einspruch gegen die verweigerte Einreise nach Australien Erfolg. Er kann sich wieder frei bewegen und trainiert mit seinem Team im Rod Laver Stadion, wie das Bild von seinem Twitteraccount zeigt. Die australische Regierung prüft derweil eine erneute Aufhebung von Djokovics Visum. Twitter

Dem serbischen Tennisspieler war vergangene Woche die Einreise ins Land verweigert worden, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und die Dokumentation seiner medizinischen Ausnahmegenehmigung den australischen Behörden nicht ausreichte. Am 16. Dezember 2021 soll er sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert haben, wie aus offiziellen Dokumenten hervorgeht.

Kritik an unklaren Einreisebestimmungen

Die Herren-Profitennisorganisation ATP hat die Unklarheiten bei den Einreisebestimmungen nach Australien kritisiert. Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme hervorgeht, respektiere man die Opfer der australischen Bevölkerung während der Pandemie sowie die strengen Regeln des Landes. Komplikationen in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit der Einreise von Spielern hätten die Notwendigkeit einer klareren Kommunikation und Anwendung der Regeln gezeigt.

Djokovic als Nummer 1 bei Australian Open gesetzt Box aufklappen Box zuklappen Novak Djokovic hat seine Vorbereitung auf die Australian Open am Dienstag ganz normal fortgesetzt. Trotz hängigem Entscheid bezüglich des Visums ist der Titelverteidiger bei den Australian Open von den Turnierorganisatoren als Nummer eins gesetzt worden. In der am Dienstag veröffentlichten Setzliste des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres steht der Serbe an der Spitze. Die Setzliste richtet sich nach der Weltrangliste und ist Grundlage für die Auslosung, die für Donnerstag geplant ist. Noch ist offen, ob der ungeimpfte Djokovic überhaupt an den Australian Open teilnehmen darf.

Die Ereignisse, die zur Gerichtsverhandlung über Djokovics Einspruch gegen sein entzogenes Visum geführt hätten, seien schädlich für alle Beteiligten, insbesondere für das Wohlergehen des Weltranglistenersten sowie dessen Vorbereitung auf die Australian Open. Die ATP befürworte grundsätzlich eine Impfung gegen das Coronavirus und ermutige alle Spieler dazu.