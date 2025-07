Salzhaltige oder isotonische Getränke haben eine ähnliche Konzentration an Elektrolyten wie das menschliche Blut und können daher schnell vom Körper aufgenommen werden. Durch Schwitzen verliert der Körper Flüssigkeit und Elektrolyte, die durch isotonische Getränke wieder zugeführt werden können.

Ein isotonisches und zugleich gesundes Getränk lässt sich leicht selbst herstellen – am einfachsten, indem man zwei Teile (z.B. zwei Gläser) Wasser mit einem Teil (z.B. ein Glas) Obstsaft mischt. Wer viel geschwitzt hat, kann noch eine Prise Salz hinzufügen. Das Getränk sollte dann am besten wohltemperiert, also nicht zu warm und auch nicht eisgekühlt, getrunken werden.