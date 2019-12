Greta am WEF in Davos

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat die Klimastreiks am Freitag ins Leben gerufen und 2019 an vielen Orten Reden gehalten. So auch am WEF in Davos. Eine ungewöhnliche Besucherin am grossen Wirtschaftstreffen, die den Konzernen und Staatsmännern die Show stahl.