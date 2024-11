Das Schweizer Stimmvolk entscheidet am Sonntag über vier eidgenössische Vorlagen. Abgestimmt wird über vier Referenden zum Ausbauschritt der Autobahnen, der einheitlichen Finanzierung des Gesundheitswesens und zwei Mietrechtsvorlagen.

Urnengänge in Kantonen und Gemeinden

Im Kanton Basel-Stadt findet der zweite Wahlgang in den Regierungsrat statt und im Kanton Jura kommt es zu einer Ersatzwahl für einen Sitz im Staatsrat (Exekutive).

Zugleich kommt es in zwölf Kantonen zu insgesamt 21 Sachabstimmungen. So stimmt zum Beispiel das Basler Stimmvolk über den Kredit für den Eurovision Song Contest (ESC) im kommenden Jahr ab. Auch das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer ist Thema in der Stadt am Rheinknie. Die Urner Stimmbevölkerung entscheidet über ein Projekt des ägyptischen Investors Samih Sawiris. Mit der Volksinitiative «Isleten für alle» soll es verhindert werden.

In der Stadt Bern wird das Präsidium, die Regierung (Gemeinderat) und das Parlament (Stadtrat) neu bestellt. Auch in Biel bestimmen die Wahlberechtigten eine neue Stadtpräsidentin.

Auf kommunaler Ebene steht beispielsweise die Genderstern-Initiative bei den Stadtzürchern auf dem Stimmzettel. In der Stadt Genf wird über eine Fussgängerbrücke neben der Mont-Blanc-Brücke entschieden und in Davos ist ein Anbau beim Kirchner-Museum ein Thema.

