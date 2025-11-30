Nach Auszählung von 82 der 86 Gemeinden zeichnet sich ein Nein zur Teilrevision des Gesetzes zu Ergänzungsleistungen ab

Bei der Verlegung der Nau-Brücke zeichnet sich ein klares Ja ab.

Mehr als 55 Prozent der Stimmenden im Kanton Baselland sagen bisher Nein zur Teilrevision des Gesetzes zu Ergänzungsleistungen. Der Nein-Trend hält also an. Auch grössere Gemeinden wie Reinach und Münchenstein unterstützen die Erhöhung des Vermögensverzehrs nicht.

Ein Nein würde bedeuten, dass diejenigen, die EL beziehen und in einem Heim leben, weiterhin weniger von ihrem Vermögen an die eigenen Pflegekosten beitragen müssen als in andern Kantonen. Der sogenannte Vermögensverzehr würde nämlich nicht auf Schweizer Niveau erhöht.

Schweizweit auf 20 Prozent

Wenn die Rente von AHV oder IV die Lebenshaltungskosten nicht deckt, kann man Ergänzungsleistungen (EL) beziehen. Die Höhe der EL wird errechnet als Differenz zwischen anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen. Zu diesen Einnahmen gezählt wird auch ein Teil des Vermögens über einem Freibetrag: So läuft der sogenannte Vermögensverzehr.

Legende: Das Leben im Spital oder Heim ist teuer. Keystone/Georgios Kefalas

Hier will der Kanton Baselland ansetzen und das vom Bund vorgesehene Maximum verlangen. Der Kanton soll so jährlich um rund 1.15 Millionen Franken entlastet werden, die Gemeinden um 1.75 Millionen.

Die Regierung begründet die Notwendigkeit zu diesem Schritt mit der steigenden Lebenserwartung in der Bevölkerung und dem zunehmenden Pflegebedarf. Auch die Mehrheit der Parteien ist für diese Teilrevision, während sich SP und Grüne dagegen aussprechen. Sie sehen darin eine zusätzliche Belastung für EL-Bezügerinnen und -Bezüger.

Ebenfalls abgestimmt wird über eine neue Brücke über die Birs in Laufen. Gegen den 34.4-Millionen-Kredit wurde das Referendum ergriffen.