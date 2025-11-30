Die familienergänzende Betreuung soll im Kanton Luzern stärker von der öffentlichen Hand unterstützt werden.

Dies haben die Stimmberechtigten entschieden und den Gegenvorschlag der Regierung angenommen.

Damit ist die SP-Initiative «Bezahlbare Kitas für alle» gescheitert.

Gegenvorschlag Kita-Initiative Kanton Luzern: Gegenvorschlag zur Kita-Initiative JA 57.2% 69'371 Stimmen

NEIN 42.8% 51'810 Stimmen

Kita-Initiative Kanton Luzern: Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle» JA 22.5% 27'570 Stimmen

NEIN 77.5% 95'072 Stimmen

Bislang war im Kanton Luzern die familienergänzende Kinderbetreuung alleinige Sache der Gemeinden. Zwei Drittel beteiligen sich bereits an den Betreuungskosten.

Neu ist die familienergänzende Kinderbetreuung eine Verbundaufgabe von Gemeinden und Kanton, wobei Letzterer Mindestvorgaben zur Betreuungsqualität macht.

SP spricht von einem «historischen Fortschritt»

In der Abstimmung hat sich der Gegenvorschlag von Regierung und Parlament gegen die Kita-Initiative der SP durchgesetzt. Trotz der verlorenen Abstimmung spricht die Partei in einer Mitteilung von einem «wegweisenden ersten Schritt in Richtung einer bezahlbaren und qualitativ guten familienergänzenden Kinderbetreuung».

Bisher seien die finanzielle Unterstützung der Eltern und auch die Qualitätsvorgaben von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich gewesen. Dies habe «zu einem ungerechten Flickenteppich» geführt. Die nun angenommene Lösung sorge für einheitliche Betreuungsgutscheine in allen Gemeinden und verbessere die finanzielle Unterstützung von Eltern mit tiefen und mittleren Einkommen. «Mit der Annahme des Gegenvorschlags haben wir einen historischen Fortschritt erzielt», lässt sich Maria Pilotto, Kantonsrätin und Mitglied des Initiativkomitees, in einer Mitteilung zitieren.

Regierung hat moderatere Lösung vorgelegt

Mit ihrer Kita-Initiative wollte die SP, dass neu der Kanton die Verantwortung für die Betreuung von Vorschulkindern übernimmt und nicht mehr die Gemeinden. Eltern sollten höchstens 30 Prozent der Vollkosten bezahlen, die Tarife sollen einkommensabhängig sein.

Dieser Vorschlag ging der Kantonsregierung aber zu weit – daher legte sie einen Gegenvorschlag vor. Ihr missfiel unter anderem, dass mit der Initiative auch Familien mit höheren Einkommen unterstützt würden.

Der grosse Unterschied betraf dann auch die Kosten: Das finanzielle Engagement von Kanton und Gemeinden beträgt beim Gegenvorschlag 30 bis 45 Millionen Franken. Die Initiative hätte laut Regierung Kosten von 60 Millionen Franken verursacht, die primär der Kanton hätte tragen müssen.

Einschätzung: «Luzern passt sich der Realität an» Box aufklappen Box zuklappen Als letzter Kanton der Schweiz regelt Luzern die vorschulische Kinderbetreuung in einem Gesetz. Der Gegenvorschlag zur Initiative der SP, also das neue Kinderbetreuungsgesetz, hat sich hierbei deutlich durchgesetzt. Damit mache Luzern einen wichtigen Schritt, heisst es bei der SP. Aber die Partei wäre gerne noch weiter gegangen: Mit der SP-Initiative wären alle Eltern, die Kinder in einer Kita betreuen lassen, finanziell unterstützt worden. Mit dem Gegenvorschlag hingegen werden nun jene Eltern unterstützt, welche über ein tiefes oder mittleres Einkommen verfügen. Aus der Sicht des Volkes ist dies sinnvoll und ausreichend. Staatliche Unterstützung für alle Eltern lehnen die Stimmberechtigen ab. Damit teilen sich Gemeinden und Kanton ab 2026 Kosten von rund 45 Millionen Franken jährlich. Für die Mehrheit des Stimmvolks ist das Ja zum neuen Kinderbetreuungsgesetz ein logischer Schritt und eine Anpassung an die heutige Realität. Wobei sich klar zeigt: Starke Zustimmung gab es vorwiegend in städtischen Gemeinden – auf der Landschaft hatte das Gesetz vielerorts keine Chance. Eine Kurzeinschätzung von SRF-Regionalredaktor Sämi Studer.