In der Zentralschweiz wird auch in Gemeinden abgestimmt und gewählt. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Luzern

Beromünster: Die Stimmberechtigten haben dem Budget 2026 und einem Konzessionsvertrag zwischen Gemeinde und der Energieversorgerin CKW zugestimmt. Laut der Gemeinde müssen die beiden Parteien ihren Konzessionsvertrag aus dem Jahr 2009 anpassen, weil sich die rechtlichen Rahmenbedingungen verändert hätten.

Buchrain: In Buchrain kann das Dorfzentrum erneuert werden. Die Stimmberechtigten haben dazu die Weichen gestellt und allen drei zu diesem Geschäft gehörenden Vorlagen zugestimmt. Der Ja-Stimmenanteil betrug rund 70 Prozent.

Dierikon: Der neue Gemeindepräsident von Dierikon heisst Kurt Heinzer. Der Parteilose folgt auf den zurückgetretenen Max Hess von der Mitte. Heinzer hat 193 Stimmen erhalten, sein Konkurrent Nicolas Odermatt von der FDP deren 142.

Hochdorf: Das Schulhaus Zentral in Hochdorf wird erweitert und saniert und dessen Erscheinung an den Originalzustand der späten 1950er-Jahre zurückgeführt. Die Stimmberechtigten haben den entsprechenden Baukredit von 6.8 Millionen Franken für dieses Projekt gutgeheissen.

Sursee: Die Stadt Sursee kann den Ersatzneubau des Hauptgebäudes des Altersheims St. Martin realisieren. Das Surseer Stimmvolk hat einen Sonderkredit von 52.85 Millionen Franken mit 82.9 Prozent Ja-Stimmen genehmigt.

Ufhusen: Im Gebiet Engelprächtigen in Ufhusen kann keine Deponie für unverschmutztes Aushub- und Ausbruchsmaterial realisiert werden. Die Stimmberechtigten haben die Schaffung einer neuen Deponie mit einem Nein-Stimmenanteil von 63.5 Prozent abgelehnt.

Weggis: Die Gemeinde Weggis kann ein neues Seewasserkraftwerk bauen. Die Stimmberechtigten haben einem Sonderkredit von 15.5 Millionen Franken mit einem Ja-Stimmenanteil von 92 Prozent zugestimmt. Das Seewasserkraftwerk soll die Trinkwasserversorgung langfristig sichern.

Nidwalden

Hergiswil: Die Stimmberechtigten haben einem Objektkredit für das Schulhaus Obermatt von 7.2 Millionen Franken zugestimmt, und zwar mit einem Ja-Stimmenanteil von knapp 55 Prozent.

Stans: Die Stimmberechtigten haben dem Baukredit von über 35.8 Millionen Franken für die Gesamtsanierung und Aufstockung des Oberstufenzentrums Pestalozzi mit einem Ja-Anteil von 75.42 Prozent zugestimmt.

Obwalden

Kerns: Die Gemeinde Kerns kann im Gebiet Heumattli ein neues Trinkwasserreservoir bauen. Das Stimmvolk hat mit einem Ja-Anteil von 90.7 Prozent einen Sonderkredit von 2.3 Millionen Franken deutlich genehmigt.

Schwyz

Einsiedeln: Die Stimmberechtigten haben einen Investitionsbeitrag von 17.4 Millionen Franken und einen jährlichen Bezirksbeitrag von 1.4 Millionen für das Sportzentrum Allmeind mit einem Ja-Stimmenanteil von 57.5 Prozent gutgeheissen. Die Stimmberechtigten sagten zudem Ja zum Bau von zwei zusätzlichen Klassenzimmern für die Primarschule.

Uri

Spiringen: In Spiringen hat das Stimmvolk einem Kredit von 1.8 Millionen Franken für den Bau einer offenen Kunsteisbahn auf dem Sportplatz Holzboden zugestimmt. Der Ja-Stimmenanteil liegt bei 58 Prozent.