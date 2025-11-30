Das Stimmvolk des Kantons Luzern regelt die familienergänzende Kinderbetreuung.

78 von 79 Gemeinden haben die Resultate gemeldet – angenommen werden dürfte der Gegenvorschlag der Regierung.

Damit dürfte die SP-Initiative «Bezahlbare Kitas für alle» scheitern.

Mit ihrer Kita-Initiative wollte die SP, dass neu der Kanton die Verantwortung für die Betreuung von Vorschulkindern übernimmt und nicht mehr die Gemeinden. Eltern sollten höchstens 30 Prozent der Vollkosten bezahlen, die Tarife sollen einkommensabhängig sein.

Legende: Bei einer Annahme des Gegenvorschlags rechnet die Luzerner Kantonsregierung mit Mehrkosten von 44 Millionen Franken. Die Kita-Initiative hätte jährliche Mehrkosten von rund 72 Millionen Franken verursacht. Shutterstock

Dass Luzern bei der Fremdbetreuung von Kindern hinten liegt, fand auch die Kantonsregierung. Allerdings missfiel ihr unter anderem, dass mit der Initiative auch Familien mit höheren Einkommen unterstützt würden. Die Regierung legte daher einen Gegenvorschlag vor.

Legende: Falls sowohl die Kita-Initiative wie auch der Gegenvorschlag angenommen worden wären, hätte die Stichfrage entschieden, welche Lösung umgesetzt wird. Keystone/Christian Beutler

Mitte, FDP und GLP waren für den Gegenvorschlag der Regierung. SP und Grüne empfahlen beide Vorlagen zur Annahme. Die SVP lehnte beide Vorlagen ab.