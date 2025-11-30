Die Spitäler Schaffhausen können den Neubau nicht allein stemmen. Der Kanton hilft nun aber mit Millionen aus.

Kantonsbeitrag Erneuerung Kantonsspital Kanton Schaffhausen: Teilrevision des Spitalgesetzes JA 84.8% 29'357 Stimmen

NEIN 15.2% 5'270 Stimmen

Die Schaffhauser Stimmbevölkerung hat einem Millionenkredit für das Kantonsspital deutlich zugestimmt. Fast 85 Prozent der Stimmberechtigten wollen, dass der Kanton den Neubau mit 130 Millionen Franken unterstützt und so die medizinische Versorgung langfristig sichert. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 67 Prozent.

Die Notwendigkeit eines neuen Spitals war im ganzen Kanton unumstritten. Die Spitäler Schaffhausen versorgen rund 100'000 Menschen und beschäftigen über 1700 Mitarbeitende. Ihre Infrastruktur stammt jedoch teils aus den 1950er- und 1970er-Jahren und ist nicht mehr zeitgemäss.

Der Neubau des Kantonsspitals soll die medizinische Versorgung der Region langfristig sichern.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 400 Millionen Franken.

Die Renovationen sind nötig, weil heutige Gebäude teilweise noch aus den 1950er-Jahren stammen.

Deshalb sollen ein Neubau und die Erneuerung der Medizinaltechnik Abhilfe schaffen. Die Kosten, die sich auf gesamthaft rund 400 Millionen Franken belaufen, wären allerdings zu hoch gewesen für das Spital.

Nun gibt es allerdings Hilfe vom Kanton, dessen Beitrag sich aus zwei Teilen zusammensetzt. 70 Millionen Franken sollen als Eigenkapitaleinlage aus der Kantonskasse an die Spitäler fliessen, die als Aktiengesellschaft organisiert sind. Darüber hinaus soll der Kanton für den Neubau Darlehen in Höhe von bis zu 60 Millionen Franken gewähren.

Spitalversorgung nahe am Wohnort

Für den zuständigen Regierungsrat Marcel Montanari (FDP) ist das Abstimmungsresultat erfreulich. «Das ist ein Projekt, das die Leute überzeugt hat», sagt er gegenüber SRF. «Gleichzeitig sieht man auch, dass es ihnen wichtig ist, eine Spitalversorgung zu haben, die nahe am Wohnort ist.» Der Regierungsrat fühle sich durch das Resultat bestärkt und treibe das Projekt gerne weiter voran.

Ob und bis wann die Spitäler Schaffhausen das Millionen-Darlehen zurückzahlen müssen, ist offen. Andere Spitäler in der Schweiz haben sich mit solchen Neubauprojekten auch schon übernommen – etwa das Spital Wetzikon.