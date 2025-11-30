Kantonsbeitrag Erneuerung Kantonsspital
Kanton Schaffhausen: Teilrevision des Spitalgesetzes
-
JA
84.8%
29'357 Stimmen
-
NEIN
15.2%
5'270 Stimmen
Die Spitäler Schaffhausen versorgen rund 100'000 Menschen und beschäftigen über 1700 Mitarbeitende. Ihre Infrastruktur stammt teils aus den 1950er- und 1970er-Jahren und ist nicht mehr zeitgemäss.
Ein Neubau und die Erneuerung der Medizinaltechnik werden nun Abhilfe schaffen. Die Kosten belaufen sich auf rund 400 Millionen Franken – das wäre zu viel gewesen für das Spital.
Nun aber bekommt das Spital Hilfe vom Stimmvolk. Mit 84.8 Prozent sagen die Stimmberechtigten Ja dazu, dass der Kanton mit 130 Millionen Franken den Spitalneubau unterstützt und so die medizinische Versorgung langfristig sichert. Die Stimmbeteiligung betrug 66.9 Prozent.
Ob und bis wann die Spitäler Schaffhausen das Darlehen zurückzahlen können, ist offen. Andere Spitäler in der Schweiz haben sich mit solchen Neubauprojekten auch schon übernommen – etwa das Spital Wetzikon.
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen vom 30. November 2025.