Die Spitäler Schaffhausen können den Neubau nicht allein stemmen. Der Kanton hilft nun aber mit Millionen aus.

Kantonsbeitrag Erneuerung Kantonsspital Kanton Schaffhausen: Teilrevision des Spitalgesetzes JA 84.8% 29'357 Stimmen

NEIN 15.2% 5'270 Stimmen

Die Spitäler Schaffhausen versorgen rund 100'000 Menschen und beschäftigen über 1700 Mitarbeitende. Ihre Infrastruktur stammt teils aus den 1950er- und 1970er-Jahren und ist nicht mehr zeitgemäss.

Ein Neubau und die Erneuerung der Medizinaltechnik werden nun Abhilfe schaffen. Die Kosten belaufen sich auf rund 400 Millionen Franken – das wäre zu viel gewesen für das Spital.

Legende: Die Infrastruktur des Kantonsspitals Schaffhausen stammt teilweise aus den 1950er-Jahren. ZVG / Spitäler Schaffhausen

Nun aber bekommt das Spital Hilfe vom Stimmvolk. Mit 84.8 Prozent sagen die Stimmberechtigten Ja dazu, dass der Kanton mit 130 Millionen Franken den Spitalneubau unterstützt und so die medizinische Versorgung langfristig sichert. Die Stimmbeteiligung betrug 66.9 Prozent.

Legende: So soll der Neubau des Kantonsspitals Schaffhausen dereinst aussehen. ZVG / Spitäler Schaffhausen

Ob und bis wann die Spitäler Schaffhausen das Darlehen zurückzahlen können, ist offen. Andere Spitäler in der Schweiz haben sich mit solchen Neubauprojekten auch schon übernommen – etwa das Spital Wetzikon.