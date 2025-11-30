Das Zuger Stimmvolk entscheidet über einen tieferen Steuerfuss.

In den Jahren 2026 bis 2029 soll der Steuerfuss von 82 auf 78 Prozent sinken.

SVP, FDP und Grünliberale unterstützen diesen Plan; SP, Alternative – Die Grünen und die Mitte sind dagegen.

Seit Jahren landen Ertragsüberschüsse von jeweils mehreren 100 Millionen Franken in der Zuger Staatskasse. Aufgrund dieser komfortablen Ausgangslage will die Kantonsregierung das Steuergesetz anpassen.

Legende: Das Eigenkapital des Kantons Zug beträgt derzeit rund 2.6 Milliarden Franken. Getty Images/iStock

Unter dem Titel «Mehrwert für alle» sind mehrere Massnahmen geplant. Dazu gehört eine temporäre Senkung des kantonalen Steuerfusses. Zudem will die Regierung höhere Abzüge erlauben: Für Familien wird beispielsweise der Kinderabzug erhöht, Rentnerinnen und Rentner wiederum sollen höhere Abzüge auf ihre Renteneinkommen machen können.

Im Kantonsparlament steht eine Mehrheit von SVP, FDP und Grünliberalen hinter der Vorlage. SP, Alternative – Die Grünen und die Mitte sind dagegen.

Die weiteren Abstimmungsvorlagen in Zug Box aufklappen Box zuklappen Nebst der Änderung des Steuergesetzes kommen in Zug am 30. November diese kantonalen Vorlagen zur Abstimmung: Stimm- und Wahlrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen: Im Kanton Zug dürfen einige Menschen mit beeinträchtigtem Urteilsvermögen momentan nicht abstimmen oder wählen. Dies soll geändert werden. Die Regierung und eine Mehrheit des Kantonsparlaments (43 zu 30 Stimmen) empfehlen ein Ja. Damit würde das Stimm- und Wahlrecht auf kantonaler und kommunaler Ebene allen Menschen gewährt, unabhängig von allenfalls bestehenden Beeinträchtigungen.

Im Kanton Zug dürfen einige Menschen mit beeinträchtigtem Urteilsvermögen momentan nicht abstimmen oder wählen. Dies soll geändert werden. Die Regierung und eine Mehrheit des Kantonsparlaments (43 zu 30 Stimmen) empfehlen ein Ja. Damit würde das Stimm- und Wahlrecht auf kantonaler und kommunaler Ebene allen Menschen gewährt, unabhängig von allenfalls bestehenden Beeinträchtigungen. Gesetz über Standortentwicklung: Aufgrund der OECD-Mindeststeuer rechnet der Kanton Zug mit netto rund 200 Millionen Franken Mehrerträgen pro Jahr. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, soll in Massnahmen zugunsten der Bevölkerung und der Wirtschaft investiert werden. Der Regierungsrat und eine Mehrheit des Zuger Parlaments (57 zu 16 Stimmen) empfehlen ein Ja zum Gesetz.